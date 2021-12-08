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Video: Водій поліз в петлю після ДТП – історія жахів на Черкащині

Ви бачили таке, щоб злочинець ще до приїзду поліції сам себе покарав? Та так, що в реанімацію потрапив. Справжня історія жахів на Черкащині.[read_more_news] Чоловік своїм стареньким Москвичем збив підлітка. І поки медики надавали допомогу постраждалій, винуватець так себе картав, що вирішив віддати Богові душу. Чи вдалося врятувати водія-самогубцю? Шокуюча історія.

Водій поліз в петлю після ДТП – історія жахів на Черкащині
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Ви бачили таке, щоб злочинець ще до приїзду поліції сам себе покарав?

Та так, що в реанімацію потрапив.

Справжня історія жахів на Черкащині. Також по темі: Матір довела старанного сина до самогубства через погані оцінки в школі

Чоловік своїм стареньким Москвичем збив підлітка.

І поки медики надавали допомогу постраждалій, винуватець так себе картав, що вирішив віддати Богові душу.

Чи вдалося врятувати водія-самогубцю?

Шокуюча історія.

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ICTV / Надзвичайні новини / Водій поліз в петлю після ДТП – історія жахів на Черкащині / 08.12.2021 20:11
08.12.2021 20:11

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