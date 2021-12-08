Водій поліз в петлю після ДТП – історія жахів на Черкащині

Ви бачили таке, щоб злочинець ще до приїзду поліції сам себе покарав?

Та так, що в реанімацію потрапив.

Справжня історія жахів на Черкащині. Також по темі: Матір довела старанного сина до самогубства через погані оцінки в школі

Чоловік своїм стареньким Москвичем збив підлітка.

І поки медики надавали допомогу постраждалій, винуватець так себе картав, що вирішив віддати Богові душу.

Чи вдалося врятувати водія-самогубцю?

Шокуюча історія.