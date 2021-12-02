Водій “газелі” переїхав матір з дитиною – ДТП у Кривому Розі

Це просто якась пошесть!

Безлад на дорогах у нас, схоже, досягнув кривавого апогею!

У Кривому Розі водій “газелі” збив двох людей і втік з місця аварії!

Він переїхав жінку з дитиною, і від удару вони відлетіли просто під колеса зустрічної вантажівки! Також по темі: Відомий український боксер потрапив в ДТП? Добірка аварій від Надзвичайних новин

А сам винуватець просто втік!

І цей покидьок також був під наркотою!

Збита жінка загинула на місці. Що з дитиною?

Наш Олег Єрмолінський першим був на місці страшної ДТП і дізнався все від безпосередніх учасників!