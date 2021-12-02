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Video: Водій “газелі” переїхав матір з дитиною – ДТП у Кривому Розі

Це просто якась пошесть! Безлад на дорогах у нас, схоже, досягнув кривавого апогею! У Кривому Розі водій “газелі” збив двох людей і втік з місця аварії! Він переїхав жінку з дитиною, і від удару вони відлетіли просто під колеса зустрічної вантажівки! [read_more_news] А сам винуватець просто втік! І цей покидьок також був під наркотою! Збита жінка загинула на місці. Що з дитиною? Наш Олег Єрмолінський першим був на місці страшної ДТП і дізнався все від  безпосередніх учасників!

Водій “газелі” переїхав матір з дитиною – ДТП у Кривому Розі
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Це просто якась пошесть!

Безлад на дорогах у нас, схоже, досягнув кривавого апогею!

У Кривому Розі водій “газелі” збив двох людей і втік з місця аварії!

Він переїхав жінку з дитиною, і від удару вони відлетіли просто під колеса зустрічної вантажівки!  Також по темі: Відомий український боксер потрапив в ДТП? Добірка аварій від Надзвичайних новин

А сам винуватець просто втік!

І цей покидьок також був під наркотою!

Збита жінка загинула на місці. Що з дитиною?

Наш Олег Єрмолінський першим був на місці страшної ДТП і дізнався все від  безпосередніх учасників!

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ICTV / Надзвичайні новини / Водій “газелі” переїхав матір з дитиною – ДТП у Кривому Розі / 02.12.2021 19:44
02.12.2021 19:44

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