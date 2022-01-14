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Video: Влізла в любовне гніздо подруги і поплатилась життям! Вбивство жінки підняло на вуха Харків

Моторошна знахідка у Харкові, яка поставила на вуха усе місто. У водоймі, що розташована біля багатоповерхівок, випадкові свідки побачили мертву жінку. Шоковані очевидці викликали копів, а коли ті дістали тіло на берег молодої потопельниці, усім одразу стало зрозуміло - у воду жінка полізла не з власної волі. Бо ж до ніг бідолашної був прив’язаний клейкою стрічкою шматок асфальту. Але хто вона? Скільки провела часу у крижаній воді? А головне – за що там познущалися з бідолашної? Жінку ніхто не розшукував, бо у базі зниклих вона не проходила. Але місцеві її таки упізнали. [read_more_news] Це 42-річна Наталя, яка мешкала у багатоквартирному будинку всього за кількасот метрів від озера разом зі старенькою мамою та сином-підлітком і зникла вже близько місяця тому. Від того, що таки вдалося з’ясувати правоохоронцям – мурахи шкірою. Безжальним душогубом виявився сусід жінки, а за тим, як її убивали, мовчки спостерігала подруга дитинства. Просто якийсь фільм жахів.

Влізла в любовне гніздо подруги і поплатилась життям! Вбивство жінки підняло на вуха Харків
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Моторошна знахідка у Харкові, яка поставила на вуха усе місто.

У водоймі, що розташована біля багатоповерхівок, випадкові свідки побачили мертву жінку.

Шоковані очевидці викликали копів, а коли ті дістали тіло на берег молодої потопельниці, усім одразу стало зрозуміло – у воду жінка полізла не з власної волі.

Бо ж до ніг бідолашної був прив’язаний клейкою стрічкою шматок асфальту. Але хто вона?

Скільки провела часу у крижаній воді?

А головне – за що там познущалися з бідолашної?

Жінку ніхто не розшукував, бо у базі зниклих вона не проходила.

Але місцеві її таки упізнали.  Також по темі: Робила знімки на пам'ять голого та мертвого коханця у ліжку! Вбивство на Вінниччині

Це 42-річна Наталя, яка мешкала у багатоквартирному будинку всього за кількасот метрів від озера разом зі старенькою мамою та сином-підлітком і зникла вже близько місяця тому.

Від того, що таки вдалося з’ясувати правоохоронцям – мурахи шкірою.

Безжальним душогубом виявився сусід жінки, а за тим, як її убивали, мовчки спостерігала подруга дитинства.

Просто якийсь фільм жахів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Влізла в любовне гніздо подруги і поплатилась життям! Вбивство жінки підняло на вуха Харків / 14.01.2022 20:22
14.01.2022 20:22

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