Влізла в любовне гніздо подруги і поплатилась життям! Вбивство жінки підняло на вуха Харків

Моторошна знахідка у Харкові, яка поставила на вуха усе місто.

У водоймі, що розташована біля багатоповерхівок, випадкові свідки побачили мертву жінку.

Шоковані очевидці викликали копів, а коли ті дістали тіло на берег молодої потопельниці, усім одразу стало зрозуміло – у воду жінка полізла не з власної волі.

Бо ж до ніг бідолашної був прив’язаний клейкою стрічкою шматок асфальту. Але хто вона?

Скільки провела часу у крижаній воді?

А головне – за що там познущалися з бідолашної?

Жінку ніхто не розшукував, бо у базі зниклих вона не проходила.

Але місцеві її таки упізнали. Також по темі: Робила знімки на пам'ять голого та мертвого коханця у ліжку! Вбивство на Вінниччині

Це 42-річна Наталя, яка мешкала у багатоквартирному будинку всього за кількасот метрів від озера разом зі старенькою мамою та сином-підлітком і зникла вже близько місяця тому.

Від того, що таки вдалося з’ясувати правоохоронцям – мурахи шкірою.

Безжальним душогубом виявився сусід жінки, а за тим, як її убивали, мовчки спостерігала подруга дитинства.

Просто якийсь фільм жахів.