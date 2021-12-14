Вкрадений “Спорт”: чому готельно-ресторанний комплекс вже не належить громаді Броварів? Приголомшливе розслідування

Було комунальне, а стало… приватне.

У Броварах вже не перший рік точаться баталії навколо відомого готельно-ресторанного комплексу “Спорт”.

А все чому?

Бо якщо раніше він належав громаді, і приносив гроші у бюджет міста, тепер – у власності бізнесменів.

Та не просто звичайних підприємців, а… дуже впливових людей.

Ви будете вражені, до кого ведуть ниточки в цій заплутаній історії. Також по темі: Принижував і шарпав підлеглих за те, що вони його не впізнали! Скандал із замісником міністра МВС

Чи є взагалі шанси, повернути назад 3500 квадратів “Спорту” у комунальну власність?

Чи може цьому всіляко будуть заважати ті, хто навпаки повинен бути неупередженим і чесним?

Приголомшливе розслідування.