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Video: Вкрадений “Спорт”: чому готельно-ресторанний комплекс вже не належить громаді Броварів? Приголомшливе розслідування

Було комунальне, а стало… приватне. У Броварах вже не перший рік точаться баталії навколо відомого готельно-ресторанного комплексу "Спорт". А все чому? Бо якщо раніше він належав громаді, і приносив гроші у бюджет міста, тепер – у власності бізнесменів. Та не просто звичайних підприємців, а… дуже впливових людей. Ви будете вражені, до кого ведуть ниточки в цій заплутаній історії. [read_more_news] Чи є взагалі шанси, повернути назад 3500 квадратів "Спорту" у комунальну власність? Чи може цьому всіляко будуть заважати ті, хто навпаки повинен бути неупередженим і чесним? Приголомшливе розслідування.

Вкрадений “Спорт”: чому готельно-ресторанний комплекс вже не належить громаді Броварів? Приголомшливе розслідування
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Було комунальне, а стало… приватне.

У Броварах вже не перший рік точаться баталії навколо відомого готельно-ресторанного комплексу “Спорт”.

А все чому?

Бо якщо раніше він належав громаді, і приносив гроші у бюджет міста, тепер – у власності бізнесменів.

Та не просто звичайних підприємців, а… дуже впливових людей.

Ви будете вражені, до кого ведуть ниточки в цій заплутаній історії. Також по темі: Принижував і шарпав підлеглих за те, що вони його не впізнали! Скандал із замісником міністра МВС

Чи є взагалі шанси, повернути назад 3500 квадратів “Спорту” у комунальну власність?

Чи може цьому всіляко будуть заважати ті, хто навпаки повинен бути неупередженим і чесним?

Приголомшливе розслідування.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вкрадений “Спорт”: чому готельно-ресторанний комплекс вже не належить громаді Броварів? Приголомшливе розслідування / 14.12.2021 20:21
14.12.2021 20:21

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