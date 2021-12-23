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Video: Військовий облік жінок – українки стануть на захист своїх кордонів

Ну все, дівчата. Шикуйсь, струнко! Українки тепер військовозобов'язані на рівні з чоловіками. Якщо раніше армії були потрібні лише представниці специфічних професій - як то зв'язківці, фахівці з оптичного та звукового обладнання, картографи, то тепер на облік мають стати навіть менеджерки, касирки, юристки, бібліотекарки та журналістки. Усі, кому менше 60-ти років  саме такий граничний вік. [read_more_news] Чи готові мами та бабусі змінити домашні халати на бронежилети? Невже й справді мільйонам українок невдовзі доведеться взятися за автомати? Та чи готова взагалі держава до впровадження таких рішень на практиці?

Військовий облік жінок – українки стануть на захист своїх кордонів
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Ну все, дівчата. Шикуйсь, струнко!

Українки тепер військовозобов’язані на рівні з чоловіками.

Якщо раніше армії були потрібні лише представниці специфічних професій – як то зв’язківці, фахівці з оптичного та звукового обладнання, картографи, то тепер на облік мають стати навіть менеджерки, касирки, юристки, бібліотекарки та журналістки.

Усі, кому менше 60-ти років  саме такий граничний вік.  Також по темі: П'яний військовий за кермом потрапив у ДТП на Черкащині

Чи готові мами та бабусі змінити домашні халати на бронежилети?

Невже й справді мільйонам українок невдовзі доведеться взятися за автомати?

Та чи готова взагалі держава до впровадження таких рішень на практиці?

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ICTV / Надзвичайні новини / Військовий облік жінок – українки стануть на захист своїх кордонів / 23.12.2021 20:17
23.12.2021 20:17

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