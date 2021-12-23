Video: Військовий облік жінок – українки стануть на захист своїх кордонів
Ну все, дівчата. Шикуйсь, струнко!
Українки тепер військовозобов'язані на рівні з чоловіками.
Якщо раніше армії були потрібні лише представниці специфічних професій - як то зв'язківці, фахівці з оптичного та звукового обладнання, картографи, то тепер на облік мають стати навіть менеджерки, касирки, юристки, бібліотекарки та журналістки.
Усі, кому менше 60-ти років саме такий граничний вік. [read_more_news]
Чи готові мами та бабусі змінити домашні халати на бронежилети?
Невже й справді мільйонам українок невдовзі доведеться взятися за автомати?
Та чи готова взагалі держава до впровадження таких рішень на практиці?
Військовий облік жінок – українки стануть на захист своїх кордонів
Українки тепер військовозобов’язані на рівні з чоловіками.
Якщо раніше армії були потрібні лише представниці специфічних професій – як то зв’язківці, фахівці з оптичного та звукового обладнання, картографи, то тепер на облік мають стати навіть менеджерки, касирки, юристки, бібліотекарки та журналістки.