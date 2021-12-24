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Video: Війна за комунальний комфорт у передмісті Києва – що там коїться?

Справжня війна за комунальний комфорт у передмісті Києва. Мешканці елітного котеджного містечка не захотіли грати під дудку забудовника і вирішили узаконити подачу електроенергії. Скинулися на проєкт, завелися новим трансформатором, але тут удар у відповідь завдав той самий забудовник - відрізав жителям світло. Місцеві обурені, вимагають відновити подачу електроенергії, але у їхнього опонента, який живе, до речі, по сусідству, - свої аргументи. Що там коїться - розбирався Ігор Шумик.

Війна за комунальний комфорт у передмісті Києва – що там коїться?
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Справжня війна за комунальний комфорт у передмісті Києва.

Мешканці елітного котеджного містечка не захотіли грати під дудку забудовника і вирішили узаконити подачу електроенергії.

Скинулися на проєкт, завелися новим трансформатором, але тут удар у відповідь завдав той самий забудовник – відрізав жителям світло.

Місцеві обурені, вимагають відновити подачу електроенергії, але у їхнього опонента, який живе, до речі, по сусідству, – свої аргументи.

Що там коїться – розбирався Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / Війна за комунальний комфорт у передмісті Києва – що там коїться? / 24.12.2021 20:11
24.12.2021 20:11

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