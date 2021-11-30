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Video: Відомий український боксер потрапив в ДТП? Добірка аварій від Надзвичайних новин

Вискочив на зустрічну смугу і цим фактично підписав смертний вирок собі та пасажирці. На Вінниччині в лобовому зіткненні зійшлися мікроавтобус та старенькі Жигулі. Двоє у морзі, восьмеро - в лікарні.[read_more_news] У Запоріжжі відеореєстратор зафільмував останні секунди життя двох людей, які їхали в Таврії. Це була кривава м'ясорубка. А у центрі Києва неадекват тікав від копів і зрештою, втрапив в аварію, залишивши за собою гору понівеченого металу. Подейкують, що втікач - відомий український боксер! Як вам такий поворот?

Відомий український боксер потрапив в ДТП? Добірка аварій від Надзвичайних новин
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Вискочив на зустрічну смугу і цим фактично підписав смертний вирок собі та пасажирці.

На Вінниччині в лобовому зіткненні зійшлися мікроавтобус та старенькі Жигулі.

Двоє у морзі, восьмеро – в лікарні. Також по темі: Наслідки ігор з долею на дорозі жахають - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

У Запоріжжі відеореєстратор зафільмував останні секунди життя двох людей, які їхали в Таврії.

Це була кривава м’ясорубка.

А у центрі Києва неадекват тікав від копів і зрештою, втрапив в аварію, залишивши за собою гору понівеченого металу.

Подейкують, що втікач – відомий український боксер!

Як вам такий поворот?

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ICTV / Надзвичайні новини / Відомий український боксер потрапив в ДТП? Добірка аварій від Надзвичайних новин / 30.11.2021 20:00
30.11.2021 20:00

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