Відомий український боксер потрапив в ДТП? Добірка аварій від Надзвичайних новин

Вискочив на зустрічну смугу і цим фактично підписав смертний вирок собі та пасажирці.

На Вінниччині в лобовому зіткненні зійшлися мікроавтобус та старенькі Жигулі.

Двоє у морзі, восьмеро – в лікарні. Також по темі: Наслідки ігор з долею на дорозі жахають - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

У Запоріжжі відеореєстратор зафільмував останні секунди життя двох людей, які їхали в Таврії.

Це була кривава м’ясорубка.

А у центрі Києва неадекват тікав від копів і зрештою, втрапив в аварію, залишивши за собою гору понівеченого металу.

Подейкують, що втікач – відомий український боксер!

Як вам такий поворот?