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Video: Відомий скульптор Архіпов відповів за вбивство Музи перед судом

Він називав її своїм коханням і музою, але холоднокровно зарізав, а тіло сховав у власній майстерні. На Рівненщині винесли вирок відомому скульптору Віктору Архіпову, який працював у Національному університеті «Острозька академія», а його роботи прикрашають територію навчального закладу. От тільки це були далеко не єдині таланти знаного митця.  [read_more_news] У своїй майстерні Архіпов ще й навчився орудувати ножем і зарізав жінку, з якою мав стосунки. Тіло нещасної сховав там же – у насосній ямі та півтора місяця жив і працював поруч із трупом людини. Жертву скульптора, можливо, не знайшли би ніколи, але лише на одному вбивстві кривавий митець вирішив не спинятись і це стало його фатальною помилкою. Як же митця вивели на чисту воду і що він сказав у суді, дивлячись в очі рідним зарізаної та схованої ним жінки? Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.

Відомий скульптор Архіпов відповів за вбивство Музи перед судом
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Він називав її своїм коханням і музою, але холоднокровно зарізав, а тіло сховав у власній майстерні.

На Рівненщині винесли вирок відомому скульптору Віктору Архіпову, який працював у Національному університеті «Острозька академія», а його роботи прикрашають територію навчального закладу.

От тільки це були далеко не єдині таланти знаного митця.   Також по темі: На Рівненщині судять відомого скульптора за вбивство коханки

У своїй майстерні Архіпов ще й навчився орудувати ножем і зарізав жінку, з якою мав стосунки.

Тіло нещасної сховав там же – у насосній ямі та півтора місяця жив і працював поруч із трупом людини.

Жертву скульптора, можливо, не знайшли би ніколи, але лише на одному вбивстві кривавий митець вирішив не спинятись і це стало його фатальною помилкою.

Як же митця вивели на чисту воду і що він сказав у суді, дивлячись в очі рідним зарізаної та схованої ним жінки?

Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Відомий скульптор Архіпов відповів за вбивство Музи перед судом / 01.12.2021 20:01
01.12.2021 20:01

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