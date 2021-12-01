Відомий скульптор Архіпов відповів за вбивство Музи перед судом

Він називав її своїм коханням і музою, але холоднокровно зарізав, а тіло сховав у власній майстерні.

На Рівненщині винесли вирок відомому скульптору Віктору Архіпову, який працював у Національному університеті «Острозька академія», а його роботи прикрашають територію навчального закладу.

От тільки це були далеко не єдині таланти знаного митця. Також по темі: На Рівненщині судять відомого скульптора за вбивство коханки

У своїй майстерні Архіпов ще й навчився орудувати ножем і зарізав жінку, з якою мав стосунки.

Тіло нещасної сховав там же – у насосній ямі та півтора місяця жив і працював поруч із трупом людини.

Жертву скульптора, можливо, не знайшли би ніколи, але лише на одному вбивстві кривавий митець вирішив не спинятись і це стало його фатальною помилкою.

Як же митця вивели на чисту воду і що він сказав у суді, дивлячись в очі рідним зарізаної та схованої ним жінки?

Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.