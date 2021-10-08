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Video: Відданий робітник згорів прямо на робочому місці – трагедія на Львівщині

На Львівщині з відданим працівником сталася трагедія, яка просто не вкладається в голові. Тільки уявіть: чоловік буквально згорів на роботі. Тіло бідолашного зранку знайшли його співробітники прямо на території колишньої ферми, де він служив сторожем. [read_more_news] Селяни ж розповідають, що за життя загиблий був справжнім трудоголіком і так любив роботу, що навіть оселився у своїй каптерці. На місці побувала наша Євгенія Полікарпова і дізналася без перебільшення шокуючі факти.

Відданий робітник згорів прямо на робочому місці – трагедія на Львівщині
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На Львівщині з відданим працівником сталася трагедія, яка просто не вкладається в голові.

Тільки уявіть: чоловік буквально згорів на роботі.

Тіло бідолашного зранку знайшли його співробітники прямо на території колишньої ферми, де він служив сторожем.  Також по темі: Безглузда смерть на роботі - вантажівка на повному ходу знесла укладальників плитки

Селяни ж розповідають, що за життя загиблий був справжнім трудоголіком і так любив роботу, що навіть оселився у своїй каптерці.

На місці побувала наша Євгенія Полікарпова і дізналася без перебільшення шокуючі факти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Відданий робітник згорів прямо на робочому місці – трагедія на Львівщині / 08.10.2021 20:18
08.10.2021 20:18

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