Від’єднували проблемних споживачів від електромережі – і ледь ноги винесли! На Харківщині обстріляли бригаду енергетиків

Приїхали в 5 раз від’єднати проблемних споживачів від електромережі – і ледь ноги винесли.

На Харківщині обстріляли бригаду енергетиків.

Поранення зазнав водій.

Чоловік каже: на його щастя, це була пневматична зброя.

Проте приємного все одно мало.

Натрапили на таких собі Бонні та Клайда.

Електрики написали заяву до поліції, копи розпочали розслідування. Також по темі: Робота на золотих копальнях довела чоловіка до стрілянини - розбірки у Татарбунарах

Та поки що знаряддя злочину не знайшли.

І не знайдуть: стверджують власники будинку.

Запевняють: в енергетиків вони не стріляли, бо зброї не мають.

А заяву працівників «Харківобленерго» називають дешевою помстою.

Так відстоювали свої права, бо не мають, мовляв, ті право залишати людей у зиму без електрики.

А якщо і є до них якісь питання – їх можна завжди вирішити у суді, а не лізти на стовп і відрізати дроти.

До речі, від опалення цих людей вже відключили.

То на чиєму ж боці правда?

Зараз ви почуєте обидві сторони конфлікту.