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Video: Вгашений в дим полісмен спричинив шокуючу ДТП на Київщині

Шокуюча ДТП на Київщині. Біля Нових Петрівців п’яний поліцейський протаранив своїм Фольксвагеном Таврію, яка стояла на світлофорі. Краш тесту налиганим копом, старенький ЗАЗ не витримав, водія машини екстрено забрали медики, а його дівчина і товариш нищівного удару просто не пережили.[read_more_news] Сам полісмен, вгашений в дим, вивалився з салону і ще довго приходив до тями разом зі своїм пасажиром. Але згодом з’явилася група підтримки, яка погрожувала свідкам розправою.

Вгашений в дим полісмен спричинив шокуючу ДТП на Київщині
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Шокуюча ДТП на Київщині.

Біля Нових Петрівців п’яний поліцейський протаранив своїм Фольксвагеном Таврію, яка стояла на світлофорі.

Краш тесту налиганим копом, старенький ЗАЗ не витримав, водія машини екстрено забрали медики, а його дівчина і товариш нищівного удару просто не пережили. Також по темі: Наслідки ігор з долею на дорозі жахають - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Сам полісмен, вгашений в дим, вивалився з салону і ще довго приходив до тями разом зі своїм пасажиром.

Але згодом з’явилася група підтримки, яка погрожувала свідкам розправою.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вгашений в дим полісмен спричинив шокуючу ДТП на Київщині / 06.12.2021 19:09
06.12.2021 19:09

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