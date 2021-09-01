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Video: Ветеран АТО підірвався на гранаті – що стало причиною трагедії

Нещасний випадок чи самогубство? На Прикарпатті ветеран АТО у квартирі п’ятиповерхового будинку підірвався на гранаті. Понівечене тіло чоловіка виявив його батько лише за кілька годин. Що стало причиною трагедії? - з’ясовувала Світлана Маланюк.

Ветеран АТО підірвався на гранаті – що стало причиною трагедії
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Нещасний випадок чи самогубство?

На Прикарпатті ветеран АТО у квартирі п’ятиповерхового будинку підірвався на гранаті.

Понівечене тіло чоловіка виявив його батько лише за кілька годин.

Що стало причиною трагедії? – з’ясовувала Світлана Маланюк.

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ICTV / Надзвичайні новини / Ветеран АТО підірвався на гранаті – що стало причиною трагедії / 01.09.2021 19:44
01.09.2021 19:44

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