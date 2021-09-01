Video: Ветеран АТО підірвався на гранаті – що стало причиною трагедії

Нещасний випадок чи самогубство? На Прикарпатті ветеран АТО у квартирі п’ятиповерхового будинку підірвався на гранаті. Понівечене тіло чоловіка виявив його батько лише за кілька годин. Що стало причиною трагедії? - з’ясовувала Світлана Маланюк.