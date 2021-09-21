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Video: Весільна ДТП у Мелітополі – гості влаштували самосуд

Ну і яке ж то весілля без бійки? Дике буяння, що коїлося в Мелітополі просто на святі - не просто приголомшує. Відзначали люди одразу два весілля в одному кафе. Гості саме вийшли на перекур, аж раптом у натовп врізається скажена машина. Під колесами - троє гостей, серед яких і мама нареченої. [read_more_news] Кому вдалося відскочити - аж протверезів! А вже за мить розлючені люди від такого неподобства не на жарт озвіріли - кинулися на гонщика і давай щодуху дубасити. Дісталося навіть його пасажирові. Хто ж винен у тій карколомній аварії? В якому стані постраждалі? Обережно, від цих кадрів кров холоне в жилах.

Весільна ДТП у Мелітополі – гості влаштували самосуд
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Ну і яке ж то весілля без бійки?

Дике буяння, що коїлося в Мелітополі просто на святі – не просто приголомшує.

Відзначали люди одразу два весілля в одному кафе.

Гості саме вийшли на перекур, аж раптом у натовп врізається скажена машина.

Під колесами – троє гостей, серед яких і мама нареченої. Також по темі: Загибель трьох поліцейських в ДТП під Одесою - кому вдалось залишитись в живих

Кому вдалося відскочити – аж протверезів!

А вже за мить розлючені люди від такого неподобства не на жарт озвіріли – кинулися на гонщика і давай щодуху дубасити.

Дісталося навіть його пасажирові.

Хто ж винен у тій карколомній аварії?

В якому стані постраждалі?

Обережно, від цих кадрів кров холоне в жилах.

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ICTV / Надзвичайні новини / Весільна ДТП у Мелітополі – гості влаштували самосуд / 21.09.2021 19:50
21.09.2021 19:50

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