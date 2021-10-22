Video: Вендета по-вінницьки! Екс-приятель напав на підприємця і ледь не вбив його на очах у дружини
У мотивах цієї кривавої розправи слідчим ще належить розібратися, але зараз для них завдання номер один – вберегти людей від загибелі.
На Вінниччині у райцентрі Хмільнику чоловік став жертвою нападу свого знайомого, в результаті чого опинився на лікарняному ліжку.
Усе відбувалося серед білого дня на центральному ринку.
От тільки була це не спонтанна сутичка, а спланований напад з метою убивства. [read_more_news]
Принаймні так стверджує дружина постраждалого.
Погрози подружжя підприємців отримувало регулярно останніх дев‘ять місяців і навіть зверталося до поліції.
Але там, як виявилося, нічим зарадити чи не захотіли, чи й справді не змогли.
Бо п‘ятдесяти-п‘ятирічний хмільничанин наважився і спробував втілити свої обіцянки у життя.
Після нападу чоловіка затримали, але швидко відпустили.
Тож подружжя тепер і не знає, де шукати захисту, адже боїться, що знайомий рано чи пізно реалізує свої убивчі наміри, про що він відверто заявив навіть Надзвичайним новинам.
За що ж так зненавидів колишнього приятеля, що неодмінно хоче його смерті?
І де шукати порятунку бідним людям від оскаженілого знайомого?
Вендета по-вінницьки! Екс-приятель напав на підприємця і ледь не вбив його на очах у дружини