Вендета по-вінницьки! Екс-приятель напав на підприємця і ледь не вбив його на очах у дружини

У мотивах цієї кривавої розправи слідчим ще належить розібратися, але зараз для них завдання номер один – вберегти людей від загибелі.

На Вінниччині у райцентрі Хмільнику чоловік став жертвою нападу свого знайомого, в результаті чого опинився на лікарняному ліжку.

Усе відбувалося серед білого дня на центральному ринку.

От тільки була це не спонтанна сутичка, а спланований напад з метою убивства. Також по темі: Ображений безумець влаштував сусідам пекельну помсту за примусове лікування

Принаймні так стверджує дружина постраждалого.

Погрози подружжя підприємців отримувало регулярно останніх дев‘ять місяців і навіть зверталося до поліції.

Але там, як виявилося, нічим зарадити чи не захотіли, чи й справді не змогли.

Бо п‘ятдесяти-п‘ятирічний хмільничанин наважився і спробував втілити свої обіцянки у життя.

Після нападу чоловіка затримали, але швидко відпустили.

Тож подружжя тепер і не знає, де шукати захисту, адже боїться, що знайомий рано чи пізно реалізує свої убивчі наміри, про що він відверто заявив навіть Надзвичайним новинам.

За що ж так зненавидів колишнього приятеля, що неодмінно хоче його смерті?

І де шукати порятунку бідним людям від оскаженілого знайомого?