Велике будівництво йде – руйнуються дороги та хати! На Черкащині люди скаржаться на шалені фури

У селі Зеленьків, на Черкащині, люди скаржаться на багатотонні вантажівки, які розбивають їм дороги, та руйнують хати.

Стіни буквально тріщать на очах власників, неначе після землетрусу. Також по темі: Діти побили безхатька на очах у свідків - дикі підліткові ігрища у Києві лякають всіх

Селяни й раніше здригалися від гуркоту зерновозів, а коли неподалік дорожники взялися ремонтувати трасу Умань-Черкаси, уся важка техніка декілька днів курсувала їхнім селом.

На одній із вулиць Зеленькова вже не залишилося жодної вцілілої хати.