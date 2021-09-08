seach
ICTV - Разом краще

Video: Велике будівництво йде – руйнуються дороги та хати! На Черкащині люди скаржаться на шалені фури

У селі Зеленьків, на Черкащині, люди скаржаться на багатотонні вантажівки, які розбивають їм дороги, та руйнують хати. Стіни буквально тріщать на очах власників, неначе після землетрусу.[read_more_news] Селяни й раніше здригалися від гуркоту зерновозів, а коли неподалік дорожники взялися ремонтувати трасу Умань-Черкаси, уся важка техніка декілька днів курсувала їхнім селом. На одній із вулиць Зеленькова вже не залишилося жодної вцілілої хати.

Велике будівництво йде – руйнуються дороги та хати! На Черкащині люди скаржаться на шалені фури
0 Коментувати

У селі Зеленьків, на Черкащині, люди скаржаться на багатотонні вантажівки, які розбивають їм дороги, та руйнують хати.

Стіни буквально тріщать на очах власників, неначе після землетрусу. Також по темі: Діти побили безхатька на очах у свідків - дикі підліткові ігрища у Києві лякають всіх

Селяни й раніше здригалися від гуркоту зерновозів, а коли неподалік дорожники взялися ремонтувати трасу Умань-Черкаси, уся важка техніка декілька днів курсувала їхнім селом.

На одній із вулиць Зеленькова вже не залишилося жодної вцілілої хати.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Велике будівництво йде – руйнуються дороги та хати! На Черкащині люди скаржаться на шалені фури / 08.09.2021 20:15
08.09.2021 20:15

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь