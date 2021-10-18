Video: Величезні пси елітної породи розідрали жінку у Харкові
Від того, що сталося з господинею на подвір’ї власного дому - крається серце.
Це якийсь моторошний фільм жахів в реальному житті.
У Харкові страшна трагедія.
Передсмертний зойк і підозріле вовтуження за парканом змусило одну із сусідок зазирнути у щілину загорожі.
І те, що вона там побачила, надовго закарбується у пам’яті приголомшеної жінки.[read_more_news]
Посеред двору в калюжі крові лежала літня жінка.
Її обличчя буквально розірвали одразу п'ятеро величезних мастифів.
Медики та поліція прибули миттєво, але потрапити всередину змогли лише, коли повернулася власниця тварин - дочка загиблої.
Що ж спровокувало домашніх улюбленців на вбивство 81-річної жінки?
Яка доля тепер чекає на цих людожерів?
І чи світить бодай якесь покарання їх власниці?
Жахлива драма.
Величезні пси елітної породи розідрали жінку у Харкові