seach
ICTV - Разом краще

Video: Величезні пси елітної породи розідрали жінку у Харкові

Від того, що сталося з господинею на подвір’ї власного дому - крається серце. Це якийсь моторошний фільм жахів в реальному житті. У Харкові страшна трагедія. Передсмертний зойк і підозріле вовтуження за парканом змусило одну із сусідок зазирнути у щілину загорожі. І те, що вона там побачила, надовго закарбується у пам’яті приголомшеної жінки.[read_more_news] Посеред двору в калюжі крові лежала літня жінка. Її обличчя буквально розірвали одразу п'ятеро величезних мастифів. Медики та поліція прибули миттєво, але потрапити всередину змогли лише, коли повернулася власниця тварин - дочка загиблої. Що ж спровокувало домашніх улюбленців на вбивство 81-річної жінки? Яка доля тепер чекає на цих людожерів? І чи світить бодай якесь покарання їх власниці? Жахлива драма.

Величезні пси елітної породи розідрали жінку у Харкові
0 Коментувати

Від того, що сталося з господинею на подвір’ї власного дому – крається серце.

Це якийсь моторошний фільм жахів в реальному житті.

У Харкові страшна трагедія.

Передсмертний зойк і підозріле вовтуження за парканом змусило одну із сусідок зазирнути у щілину загорожі.

І те, що вона там побачила, надовго закарбується у пам’яті приголомшеної жінки. Також по темі: Зграя собак спробувала людську кров - в Запоріжжі пси загризли жінку

Посеред двору в калюжі крові лежала літня жінка.

Її обличчя буквально розірвали одразу п’ятеро величезних мастифів.

Медики та поліція прибули миттєво, але потрапити всередину змогли лише, коли повернулася власниця тварин – дочка загиблої.

Що ж спровокувало домашніх улюбленців на вбивство 81-річної жінки?

Яка доля тепер чекає на цих людожерів?

І чи світить бодай якесь покарання їх власниці?

Жахлива драма.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Величезні пси елітної породи розідрали жінку у Харкові / 18.10.2021 19:44
18.10.2021 19:44

Матеріали по темі

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь