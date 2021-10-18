Величезні пси елітної породи розідрали жінку у Харкові

Від того, що сталося з господинею на подвір’ї власного дому – крається серце.

Це якийсь моторошний фільм жахів в реальному житті.

У Харкові страшна трагедія.

Передсмертний зойк і підозріле вовтуження за парканом змусило одну із сусідок зазирнути у щілину загорожі.

І те, що вона там побачила, надовго закарбується у пам’яті приголомшеної жінки. Також по темі: Зграя собак спробувала людську кров - в Запоріжжі пси загризли жінку

Посеред двору в калюжі крові лежала літня жінка.

Її обличчя буквально розірвали одразу п’ятеро величезних мастифів.

Медики та поліція прибули миттєво, але потрапити всередину змогли лише, коли повернулася власниця тварин – дочка загиблої.

Що ж спровокувало домашніх улюбленців на вбивство 81-річної жінки?

Яка доля тепер чекає на цих людожерів?

І чи світить бодай якесь покарання їх власниці?

Жахлива драма.