seach
ICTV - Разом краще

Video: Вдавали з себе газовиків чи працівників військкомату і оббирали людей – спецоперація в ефірі

Якщо у вас на порозі з‘являються незнайомці, одразу вмикайте свою пильність на 200 відсотків. Бо часто-густо, назвавшись соціальним працівником, представником газової служби чи РЕМу, до людських осель приходять справжні шахраї та злодії.[read_more_news] На Вінниччині гарячим слідом копи затримали групу гастролерів-домушників, серед яких були липові і газівник, і навіть представник військкомату. На їхньому рахунку з десяток крадіжок. Як вдалося вийти на слід банди, яка орудувала на території цілої області? Ви будете вражені послужним списком цих рецидивістів.

Вдавали з себе газовиків чи працівників військкомату і оббирали людей – спецоперація в ефірі
0 Коментувати

Якщо у вас на порозі з‘являються незнайомці, одразу вмикайте свою пильність на 200 відсотків.

Бо часто-густо, назвавшись соціальним працівником, представником газової служби чи РЕМу, до людських осель приходять справжні шахраї та злодії. Також по темі: Як в Черкасах двом домушникам дорогу кішка перебігла

На Вінниччині гарячим слідом копи затримали групу гастролерів-домушників, серед яких були липові і газівник, і навіть представник військкомату.

На їхньому рахунку з десяток крадіжок.

Як вдалося вийти на слід банди, яка орудувала на території цілої області?

Ви будете вражені послужним списком цих рецидивістів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Вдавали з себе газовиків чи працівників військкомату і оббирали людей – спецоперація в ефірі / 22.10.2021 20:13
22.10.2021 20:13

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь