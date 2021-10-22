Вдавали з себе газовиків чи працівників військкомату і оббирали людей – спецоперація в ефірі

Якщо у вас на порозі з‘являються незнайомці, одразу вмикайте свою пильність на 200 відсотків.

Бо часто-густо, назвавшись соціальним працівником, представником газової служби чи РЕМу, до людських осель приходять справжні шахраї та злодії. Також по темі: Як в Черкасах двом домушникам дорогу кішка перебігла

На Вінниччині гарячим слідом копи затримали групу гастролерів-домушників, серед яких були липові і газівник, і навіть представник військкомату.

На їхньому рахунку з десяток крадіжок.

Як вдалося вийти на слід банди, яка орудувала на території цілої області?

Ви будете вражені послужним списком цих рецидивістів.