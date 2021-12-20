Вбивство водія маршрутки з особливою жорстокістю на Харківщині розкрили через чотири роки

В тихому болоті ще ті чорти водяться!

Вбивство водія маршрутки з особливою жорстокістю на Харківщині – розкрите через чотири роки.

Скривавленого та вже неживого 42-річного водія просто за кермом автобуса на узбіччі вранці 19 червня 2017 року побачили його ж колеги та викликали копів.

На тілі жертви експерти нарахували з півтора десятка ножових поранень.

В це просто не сила повірити, але ні каса, ні навіть телефон вбитого не зникли. Також по темі: Далекобійник-вбивця на очах у копів одним ударом звів водія у могилу на Одещині

Тож версія про пограбування відпала одразу.

Хто і за що тоді міг відправити бідолагу на той світ – слідчі з’ясовували крок за кроком і ось нарешті таки вийшли на слід 26-річного душогуба.

Всі ці роки він не видав себе жодного разу, жив тихо, працював кондуктором у трамваї і ледь не щодня їздив тим же маршрутом на роботу.

В те, що їх сусід здатен на таке звірство, його односельці відмовляються вірити.

А от правоохоронці заявляють, що мають беззаперечні докази.

Ви будете приголомшені, коли дізнаєтесь мотив цього страшного злочину! Адже це просто якась вендета через пільговий проїзд.