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Video: Вбивство водія маршрутки з особливою жорстокістю на Харківщині розкрили через чотири роки

В тихому болоті ще ті чорти водяться! Вбивство водія маршрутки з особливою жорстокістю на Харківщині - розкрите через чотири роки. Скривавленого та вже неживого 42-річного водія просто за кермом автобуса на узбіччі вранці 19 червня 2017 року побачили його ж колеги та викликали копів. На тілі жертви експерти нарахували з півтора десятка ножових поранень. В це просто не сила повірити, але ні каса, ні навіть телефон вбитого не зникли.[read_more_news] Тож версія про пограбування відпала одразу. Хто і за що тоді міг відправити бідолагу на той світ - слідчі з’ясовували крок за кроком і ось нарешті таки вийшли на слід 26-річного душогуба. Всі ці роки він не видав себе жодного разу, жив тихо, працював кондуктором у трамваї і ледь не щодня їздив тим же маршрутом на роботу. В те, що їх сусід здатен на таке звірство, його односельці відмовляються вірити. А от правоохоронці заявляють, що мають беззаперечні докази. Ви будете приголомшені, коли дізнаєтесь мотив цього страшного злочину! Адже це просто якась вендета через пільговий проїзд.

Вбивство водія маршрутки з особливою жорстокістю на Харківщині розкрили через чотири роки
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В тихому болоті ще ті чорти водяться!

Вбивство водія маршрутки з особливою жорстокістю на Харківщині – розкрите через чотири роки.

Скривавленого та вже неживого 42-річного водія просто за кермом автобуса на узбіччі вранці 19 червня 2017 року побачили його ж колеги та викликали копів.

На тілі жертви експерти нарахували з півтора десятка ножових поранень.

В це просто не сила повірити, але ні каса, ні навіть телефон вбитого не зникли. Також по темі: Далекобійник-вбивця на очах у копів одним ударом звів водія у могилу на Одещині

Тож версія про пограбування відпала одразу.

Хто і за що тоді міг відправити бідолагу на той світ – слідчі з’ясовували крок за кроком і ось нарешті таки вийшли на слід 26-річного душогуба.

Всі ці роки він не видав себе жодного разу, жив тихо, працював кондуктором у трамваї і ледь не щодня їздив тим же маршрутом на роботу.

В те, що їх сусід здатен на таке звірство, його односельці відмовляються вірити.

А от правоохоронці заявляють, що мають беззаперечні докази.

Ви будете приголомшені, коли дізнаєтесь мотив цього страшного злочину! Адже це просто якась вендета через пільговий проїзд.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вбивство водія маршрутки з особливою жорстокістю на Харківщині розкрили через чотири роки / 20.12.2021 19:50
20.12.2021 19:50

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