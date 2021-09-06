Вбивство успішної 36-річної красуні та її 13-річної доньки шокувало увесь Житомир

Ця моторошна розправа шокувала увесь Житомир.

Там в одній з багатоповерхівок сталася пожежа.

Та коли рятувальники загасили вогонь, то виявили у помешканні двох загиблих.

Це були жінка та її тринадцятирічна донька.

На їхніх тілах не було живого місця, проте пошкодження спричинив не вогонь – обидві жертви були буквально покремсані ножем. Також по темі: Врятувала доньку, сама згоріла з матір'ю на руках - пожежа на Київщині

Тож слідчі одразу зрозуміли – це подвійне вбивство було замасковане під пожежу.

А менш ніж за добу правоохоронці затримали підозрюваного.

Сьогодні йому обирали запобіжний захід.

Як вдалося так швидко вирахувати того, хто був упевнений, що знищив усі свої криваві сліди?

І за що чоловік, якому лише 22 роки, позбавив життя двох справжніх красунь?

Наша Тетяна Островщук розповість усі подробиці цієї резонансної історії.