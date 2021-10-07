Вбивство тендітної касирки у Кременчуці – нелюд почув свій вирок

Огрядний чоловік щонайменше вісім разів вдарив мініатюрну жінку по голові.

А тепер запевняє – вбивати не хотів.

Полював лише на гроші.

Двадцять чотири тисячі гривень – стільки коштувало життя касирки з Полтавщини, яку грабіжник забив до смерті. Також по темі: Не ликом шита касирка дала бій молодому та недосвідченому розбійнику у Рівному

Та яка б сума не лежала у сейфі, хіба можна виправдати таку жорстокість?

Пам’ятаєте розбійний напад торік у Кременчуці?

Чоловік вирішив пограбувати фінансову установу, що роздає швидкі кредити під високі відсотки.

Єдину перешкоду на своєму шляху – тендітну касирку – він нещадно відлупцював молотком.

І ось судді оголосили свій вердикт.

Чи повірили представники феміди у виправдання обвинуваченого?

Родичі загиблої жінки надали нам відео з камер спостереження, щоб ви на власні очі побачили, як все було.