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Video: Вбивство тендітної касирки у Кременчуці – нелюд почув свій вирок

Огрядний чоловік щонайменше вісім разів вдарив мініатюрну жінку по голові. А тепер запевняє – вбивати не хотів. Полював лише на гроші. Двадцять чотири тисячі гривень – стільки коштувало життя касирки з Полтавщини, яку грабіжник забив до смерті.[read_more_news] Та яка б сума не лежала у сейфі, хіба можна виправдати таку жорстокість? Пам’ятаєте розбійний напад торік у Кременчуці? Чоловік вирішив пограбувати фінансову установу, що роздає швидкі кредити під високі відсотки. Єдину перешкоду на своєму шляху – тендітну касирку – він нещадно відлупцював молотком. І ось судді оголосили свій вердикт. Чи повірили представники феміди у виправдання обвинуваченого? Родичі загиблої жінки надали нам відео з камер спостереження, щоб ви на власні очі побачили, як все було.

Вбивство тендітної касирки у Кременчуці – нелюд почув свій вирок
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Огрядний чоловік щонайменше вісім разів вдарив мініатюрну жінку по голові.

А тепер запевняє – вбивати не хотів.

Полював лише на гроші.

Двадцять чотири тисячі гривень – стільки коштувало життя касирки з Полтавщини, яку грабіжник забив до смерті. Також по темі: Не ликом шита касирка дала бій молодому та недосвідченому розбійнику у Рівному

Та яка б сума не лежала у сейфі, хіба можна виправдати таку жорстокість?

Пам’ятаєте розбійний напад торік у Кременчуці?

Чоловік вирішив пограбувати фінансову установу, що роздає швидкі кредити під високі відсотки.

Єдину перешкоду на своєму шляху – тендітну касирку – він нещадно відлупцював молотком.

І ось судді оголосили свій вердикт.

Чи повірили представники феміди у виправдання обвинуваченого?

Родичі загиблої жінки надали нам відео з камер спостереження, щоб ви на власні очі побачили, як все було.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вбивство тендітної касирки у Кременчуці – нелюд почув свій вирок / 07.10.2021 20:16
07.10.2021 20:16

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