Вбивство найкращої подруги – жінка зробила все, щоб викрити душогубів

Якою пекельною була смерть цієї жінки – могли й не дізнатись.

Адже душогуби вірили, що вогнем замели усі сліди.

Але їхню звірячу розправу добре чули по той бік слухавки.

На Житомирщині селянка за напрочуд випадковим збігом стала свідком жахливої смерті своєї подруги.

За хвилину до трагедії жінки розмовляли по телефону. Також по темі: Дух смерті у недобудованому кінотеатрі - у Києві чоловіка спалили живцем

Аж раптом, одна із них почула по той бік проводу чоловічі голоси і ненароком стала свідком нападу на сусідку.

Жінка одразу викликала копів, позвала на підмогу знайомих – усі кинулись рятувати бідолашну!

Але чи встигли?

Що ж такого важливого почула пильна селянка у телефонні?

Чи розпізнала душогубів?

Це просто жах, але в селі так і не видихнули з полегшенням навіть після того, як підозрюваних затримали.