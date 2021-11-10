seach
ICTV - Разом краще

Video: Вбивство найкращої подруги – жінка зробила все, щоб викрити душогубів

Якою пекельною була смерть цієї жінки - могли й не дізнатись. Адже душогуби вірили, що вогнем замели усі сліди. Але їхню звірячу розправу добре чули по той бік слухавки. На Житомирщині селянка за напрочуд випадковим збігом стала свідком жахливої смерті своєї подруги. За хвилину до трагедії жінки розмовляли по телефону.[read_more_news] Аж раптом, одна із них почула по той бік проводу чоловічі голоси і ненароком стала свідком нападу на сусідку. Жінка одразу викликала копів, позвала на підмогу знайомих - усі кинулись рятувати бідолашну! Але чи встигли? Що ж такого важливого почула пильна селянка у телефонні? Чи розпізнала душогубів? Це просто жах, але в селі так і не видихнули з полегшенням навіть після того, як підозрюваних затримали.

Вбивство найкращої подруги – жінка зробила все, щоб викрити душогубів
0 Коментувати

Якою пекельною була смерть цієї жінки – могли й не дізнатись.

Адже душогуби вірили, що вогнем замели усі сліди.

Але їхню звірячу розправу добре чули по той бік слухавки.

На Житомирщині селянка за напрочуд випадковим збігом стала свідком жахливої смерті своєї подруги.

За хвилину до трагедії жінки розмовляли по телефону. Також по темі: Дух смерті у недобудованому кінотеатрі - у Києві чоловіка спалили живцем

Аж раптом, одна із них почула по той бік проводу чоловічі голоси і ненароком стала свідком нападу на сусідку.

Жінка одразу викликала копів, позвала на підмогу знайомих – усі кинулись рятувати бідолашну!

Але чи встигли?

Що ж такого важливого почула пильна селянка у телефонні?

Чи розпізнала душогубів?

Це просто жах, але в селі так і не видихнули з полегшенням навіть після того, як підозрюваних затримали.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Вбивство найкращої подруги – жінка зробила все, щоб викрити душогубів / 10.11.2021 19:56
10.11.2021 19:56

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь