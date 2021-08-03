Вбивство 30-річної Юлії Козак – апеляційний суд оголосив вердикт чоловікові та його сестрі

У Житомирі завершився апеляційний розгляд справи про вбивство 30-річної бердичівлянки Юлії Козак.

За висновком експертизи, жінку задушили.

Це сталося на початку дві тисячі вісімнадцятого року у квартирі, яку жінка винаймала зі своїм семирічним сином.

Слідство назвало це вбивство груповим та з корисливих мотивів, обвинувативши у скоєному законного чоловіка загиблої Святослава Козака та його сестру Світлану.

Проте суд першої інстанції жінку виправдав повністю, а чоловіка засудив на 10 років, хоча прокуратура просила дати довічне обом.

З вироком тоді не погодилась жодна зі сторін, усі подали апеляції. Також по темі: Історія вбивства Юлії Козак. Чому за три роки не притягли до відповідальності винних?

Процес пройшов, як кажуть, по повній програмі і тривав майже десять місяців.

І от нарешті новий вирок – і тут повна інтрига.

Що вирішить апеляційний суд: виправдає і випустить Святослава з-під варти, чи навпаки, під конвой візьме ще і Світлану?

І якщо це справді було вбивство, то яким був його мотив?

Тетяна Островщук з подробицями цієї резонансної справи.