Вбив людину, наче муху розчавив – моторошні алкопосиденьки у Боярці

На совісті цього нелюда звіряче вбивство товариша, про яке він говорить так холоднокровно, що аж мурахи шкірою.

У Боярці на Київщині господар квартири ледь не остовпів, коли у коридорі застав закривавлене тіло свого друга.

Не повірите, але в цю саму мить його убивця, який чотири рази вдарив жертву ножем, мирно спав у сусідній кімнаті. Також по темі: Горою за друга! У Рівному чоловік влаштував різанину заради помсти

Напередодні ввечері чоловіки випивали і ніщо не віщувало біди.

Що ж тоді сталося, що довелося схопитися за ніж?

Вам варто почути відверті одкровення затриманого і шокуючі версії його знайомих.