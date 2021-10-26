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Video: Вбив людину, наче муху розчавив – моторошні алкопосиденьки у Боярці

На совісті цього нелюда звіряче вбивство товариша, про яке він говорить так холоднокровно, що аж мурахи шкірою. У Боярці на Київщині господар квартири ледь не остовпів, коли у коридорі застав закривавлене тіло свого друга. Не повірите, але в цю саму мить його убивця, який чотири рази вдарив жертву ножем, мирно спав  у сусідній кімнаті. [read_more_news] Напередодні ввечері чоловіки випивали і ніщо не віщувало біди. Що ж тоді сталося, що довелося схопитися за ніж? Вам варто почути відверті одкровення затриманого і шокуючі версії його знайомих.

Вбив людину, наче муху розчавив – моторошні алкопосиденьки у Боярці
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На совісті цього нелюда звіряче вбивство товариша, про яке він говорить так холоднокровно, що аж мурахи шкірою.

У Боярці на Київщині господар квартири ледь не остовпів, коли у коридорі застав закривавлене тіло свого друга.

Не повірите, але в цю саму мить його убивця, який чотири рази вдарив жертву ножем, мирно спав  у сусідній кімнаті. Також по темі: Горою за друга! У Рівному чоловік влаштував різанину заради помсти

Напередодні ввечері чоловіки випивали і ніщо не віщувало біди.

Що ж тоді сталося, що довелося схопитися за ніж?

Вам варто почути відверті одкровення затриманого і шокуючі версії його знайомих.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вбив людину, наче муху розчавив – моторошні алкопосиденьки у Боярці / 26.10.2021 19:48
26.10.2021 19:48

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