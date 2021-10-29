Вбили біля фігури Смерті, яку поставили до Хелловіну – різанина в запорізькому кафе

Різанина в запорізькому кафе.

Тут вбили молодого хлопця і ще одного поранили.

Скандал виник між своїми ж, які ймовірно перебрали із випивкою чи наркотиками, це вже скаже експертиза. Також по темі: Його душила глибока образа - кривавою різаниною закінчилися посиденьки знайомих на Київщині

Одного зарізали на місці, а інший втік у сусідній двір, де його знайшли пораненим по слідах крові!

Та де ж різник?

Він як крізь землю провалився.

Наші журналісти дізнавались подробиці.