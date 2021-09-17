Вакцинація в Україні стає примусовою? Все про нові карантинні правила

Третя хвиля коронавірусу насувається стрімкими темпами, які кардинально перевершують торішню осінь.

Хворих все більше. За добу – майже сотня нових смертей, близько семи тисяч інфікованих.

Найбільше заражених – в Києві, Одеській, Харківській, Львівській та Дніпропетровській Областях.

Мутований ковід ще більш небезпечний і нещадний! Також по темі: Херсонщина та Миколаївщина почубились у карантин - між областями тепер блокпости

Уже з наступного тижня, попереджають експерти, вся країна може опинитися у жовтій зоні.

На карантин можуть навіть школи закрити, якщо менш ніж 80 відсотків працівників не будуть вакциновані.

Що це означатиме для нас?

Чи справді введуть черговий локдаун?

Чого чекати від вакцинації, яка, схоже, потихеньку стає добровільно примусовою?

Що робити тим, хто не вколов жодної дози?

Вікторія Сеник детальніше.