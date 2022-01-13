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Video: В Запоріжжі через плюшкіна ледве не згорів будинок

Що ви знаєте про неадекватних сусідів? В Запоріжжі одна жінка мало не спалила будинок. Вона страждає на вже відомий психічний розлад, коли тягнуть з вулиці у квартиру сміття. Таргани та сморід то ще пів біди.[read_more_news] А от коли у неї сталась пожежа, було вже не до жартів. Бо жінка мало того, що забарикадувалась в своїй квартирі і не пускала туди пожежних. Та ще й пробитись крізь гори сміття рятівникам було ще тією пригодою.

В Запоріжжі через плюшкіна ледве не згорів будинок
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Що ви знаєте про неадекватних сусідів?

В Запоріжжі одна жінка мало не спалила будинок.

Вона страждає на вже відомий психічний розлад, коли тягнуть з вулиці у квартиру сміття.

Таргани та сморід то ще пів біди. Також по темі: Пенсіонерка-плюшкін не дає спокійно жити сусідам у Запоріжжі

А от коли у неї сталась пожежа, було вже не до жартів.

Бо жінка мало того, що забарикадувалась в своїй квартирі і не пускала туди пожежних.

Та ще й пробитись крізь гори сміття рятівникам було ще тією пригодою.

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ICTV / Надзвичайні новини / В Запоріжжі через плюшкіна ледве не згорів будинок / 13.01.2022 19:34
13.01.2022 19:34

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