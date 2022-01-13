В Запоріжжі через плюшкіна ледве не згорів будинок

Що ви знаєте про неадекватних сусідів?

В Запоріжжі одна жінка мало не спалила будинок.

Вона страждає на вже відомий психічний розлад, коли тягнуть з вулиці у квартиру сміття.

Таргани та сморід то ще пів біди. Також по темі: Пенсіонерка-плюшкін не дає спокійно жити сусідам у Запоріжжі

А от коли у неї сталась пожежа, було вже не до жартів.

Бо жінка мало того, що забарикадувалась в своїй квартирі і не пускала туди пожежних.

Та ще й пробитись крізь гори сміття рятівникам було ще тією пригодою.