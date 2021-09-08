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Video: В Умані горів гуртожиток національного університету садівництва

В Умані горів гуртожиток національного університету садівництва. Зайнялося в одній із кімнат на першому поверсі. Дим миттєво розійшовся поверхами. Хто міг – вибрався самотужки, ще двадцятьох із верхніх поверхів рятувальники діставали через вікна за допомогою драбин. [read_more_news] Із порізами та опіками до лікарні шпиталізували шістьох. Решту тимчасово переселили у сусідні гуртожитки. Попередня причина займання – коротке замикання.

В Умані горів гуртожиток національного університету садівництва
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В Умані горів гуртожиток національного університету садівництва.

Зайнялося в одній із кімнат на першому поверсі.

Дим миттєво розійшовся поверхами.

Хто міг – вибрався самотужки, ще двадцятьох із верхніх поверхів рятувальники діставали через вікна за допомогою драбин.  Також по темі: В районі паломництва хасидів будівельник просто на робочому місці попрощався з життям

Із порізами та опіками до лікарні шпиталізували шістьох.

Решту тимчасово переселили у сусідні гуртожитки.

Попередня причина займання – коротке замикання.

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ICTV / Надзвичайні новини / В Умані горів гуртожиток національного університету садівництва / 08.09.2021 19:49
08.09.2021 19:49

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