В Умані горів гуртожиток національного університету садівництва.

Зайнялося в одній із кімнат на першому поверсі.

Дим миттєво розійшовся поверхами.

Хто міг – вибрався самотужки, ще двадцятьох із верхніх поверхів рятувальники діставали через вікна за допомогою драбин. Також по темі: В районі паломництва хасидів будівельник просто на робочому місці попрощався з життям

Із порізами та опіками до лікарні шпиталізували шістьох.

Решту тимчасово переселили у сусідні гуртожитки.

Попередня причина займання – коротке замикання.