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Video: В Україні готуються до приїзду володаря імперії Фейсбук Марка Цукерберга? Його викликає суд у Коростені

Мріяти про український паспорт почнуть уже після перегляду цього сюжету. Бо ж на високий, просто-таки міжнародний рівень вийшла онлайн-війна двох провінційних політиків із Житомирщини. До суду у місті Коростені як відповідача викликають не кого-небудь, а засновника імперії Фейсбук Марка Цукерберга. Місцеві слуги Феміди постановили, що 37-ми річний мультимільярдер має з’явитися перед їхні ясні очі. І вже надіслали йому поштою повістку.[read_more_news] Тепер усе місто - у хвилюючому очікуванні. Як же планують зустрічати заокеанську зірку? Чим частуватимуть? І якими цікавинками спробують вразити всесвітньо відомого багатія у Коростені? Рівень готовності до візиту Цукерберга Юлія Хижняк перевірила особисто.

В Україні готуються до приїзду володаря імперії Фейсбук Марка Цукерберга? Його викликає суд у Коростені
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Мріяти про український паспорт почнуть уже після перегляду цього сюжету.

Бо ж на високий, просто-таки міжнародний рівень вийшла онлайн-війна двох провінційних політиків із Житомирщини.

До суду у місті Коростені як відповідача викликають не кого-небудь, а засновника імперії Фейсбук Марка Цукерберга.

Місцеві слуги Феміди постановили, що 37-ми річний мультимільярдер має з’явитися перед їхні ясні очі.

І вже надіслали йому поштою повістку. Також по темі: Авторитет жбурнув гранату у натовп - ексклюзивне інтерв’ю бандита із зали суду

Тепер усе місто – у хвилюючому очікуванні.

Як же планують зустрічати заокеанську зірку?

Чим частуватимуть?

І якими цікавинками спробують вразити всесвітньо відомого багатія у Коростені?

Рівень готовності до візиту Цукерберга Юлія Хижняк перевірила особисто.

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ICTV / Надзвичайні новини / В Україні готуються до приїзду володаря імперії Фейсбук Марка Цукерберга? Його викликає суд у Коростені / 25.11.2021 19:23
25.11.2021 19:23

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