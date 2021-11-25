Video: В Україні готуються до приїзду володаря імперії Фейсбук Марка Цукерберга? Його викликає суд у Коростені

Мріяти про український паспорт почнуть уже після перегляду цього сюжету. Бо ж на високий, просто-таки міжнародний рівень вийшла онлайн-війна двох провінційних політиків із Житомирщини. До суду у місті Коростені як відповідача викликають не кого-небудь, а засновника імперії Фейсбук Марка Цукерберга. Місцеві слуги Феміди постановили, що 37-ми річний мультимільярдер має з’явитися перед їхні ясні очі. І вже надіслали йому поштою повістку.[read_more_news] Тепер усе місто - у хвилюючому очікуванні. Як же планують зустрічати заокеанську зірку? Чим частуватимуть? І якими цікавинками спробують вразити всесвітньо відомого багатія у Коростені? Рівень готовності до візиту Цукерберга Юлія Хижняк перевірила особисто.