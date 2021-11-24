В селі під Полтавою на дорозі знайшли труп – копи заблокували рух транспорту

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Русалка з арбалетом випускала стріли у вчителів – шокуючий старт навчального року в полтавській школі
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Зухвала банда під час нічної вечірки напала на приватний будинок у Полтаві