В селі під Полтавою на дорозі знайшли труп – копи заблокували рух транспорту

В селі під Полтавою дорогу заблокували копи.

Бо зранку там знайшли труп.

Чоловік був побитий і до пояса оголений.

Це в той час, коли вночі вже гуляють морози. Також по темі: Чотирирічну донечку нещадно забив до смерті рідний батько

Жах, але спершу місцеві навіть не могли впізнати в нещасному свого сусіда.

Аж поки правоохоронці не з’ясували, хто ж то насправді.

Виявилося, що 43-річний Микола ввечері вискочив у магазин по сигарети, але додому вже не повернувся.

В яку ж біду втрапив тієї фатальної ночі?

Місцеві здогадуються, хто може бути причетний до страшної смерті селянина.