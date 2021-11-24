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Video: В селі під Полтавою на дорозі знайшли труп – копи заблокували рух транспорту

В селі під Полтавою дорогу заблокували копи. Бо зранку там знайшли труп. Чоловік був побитий і до пояса оголений. Це в той час, коли вночі вже гуляють морози.[read_more_news] Жах, але спершу місцеві навіть не могли впізнати в нещасному свого сусіда. Аж поки правоохоронці не з'ясували, хто ж то насправді. Виявилося, що 43-річний Микола ввечері вискочив у магазин по сигарети, але додому вже не повернувся. В яку ж біду втрапив тієї фатальної ночі? Місцеві здогадуються, хто може бути причетний до страшної смерті селянина.

В селі під Полтавою на дорозі знайшли труп – копи заблокували рух транспорту
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В селі під Полтавою дорогу заблокували копи.

Бо зранку там знайшли труп.

Чоловік був побитий і до пояса оголений.

Це в той час, коли вночі вже гуляють морози. Також по темі: Чотирирічну донечку нещадно забив до смерті рідний батько

Жах, але спершу місцеві навіть не могли впізнати в нещасному свого сусіда.

Аж поки правоохоронці не з’ясували, хто ж то насправді.

Виявилося, що 43-річний Микола ввечері вискочив у магазин по сигарети, але додому вже не повернувся.

В яку ж біду втрапив тієї фатальної ночі?

Місцеві здогадуються, хто може бути причетний до страшної смерті селянина.

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ICTV / Надзвичайні новини / В селі під Полтавою на дорозі знайшли труп – копи заблокували рух транспорту / 24.11.2021 19:05
24.11.2021 19:05

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