В Одесі зграя вуличних собак напала на восьмирічного хлопчика

В Одесі зграя бездомних собак напала на восьмирічного хлопчика коли той йшов погуляти на дитячому майданчику.

Мати дитини була на роботі.

Він залишився під наглядом бабусі та дідусі. Також по темі: Водій маршрутки влаштував собаку до себе на роботу - зайцем не проїдешся

Чому їх не було поруч, хто врятував малюка від жахливих наслідків – нашим журналістам все розповіла мати постраждалого хлопчика.

Жінка себе не виправдовує.

Але зазначає, що бездомні чотирилапі – це велика проблема, яка виникла щойно вони заїхали у нову квартиру.