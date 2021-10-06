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Video: В Одесі зграя вуличних собак напала на восьмирічного хлопчика

В Одесі зграя бездомних собак напала на восьмирічного хлопчика коли той йшов погуляти на дитячому майданчику. Мати дитини була на роботі. Він залишився під наглядом бабусі та дідусі.  [read_more_news] Чому їх не було поруч, хто врятував малюка від жахливих наслідків – нашим журналістам все розповіла мати постраждалого хлопчика. Жінка себе не виправдовує. Але зазначає, що бездомні чотирилапі – це велика проблема, яка виникла щойно вони заїхали у нову квартиру.

В Одесі зграя вуличних собак напала на восьмирічного хлопчика
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В Одесі зграя бездомних собак напала на восьмирічного хлопчика коли той йшов погуляти на дитячому майданчику.

Мати дитини була на роботі.

Він залишився під наглядом бабусі та дідусі.  Також по темі: Водій маршрутки влаштував собаку до себе на роботу - зайцем не проїдешся

Чому їх не було поруч, хто врятував малюка від жахливих наслідків – нашим журналістам все розповіла мати постраждалого хлопчика.

Жінка себе не виправдовує.

Але зазначає, що бездомні чотирилапі – це велика проблема, яка виникла щойно вони заїхали у нову квартиру.

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ICTV / Надзвичайні новини / В Одесі зграя вуличних собак напала на восьмирічного хлопчика / 06.10.2021 20:20
06.10.2021 20:20

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