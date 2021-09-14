В Одесі вітчим накинув батога для коней на шию падчерці і щосили тягнув її містом

Іноді тікати треба навіть від батьків.

Як вам виховання у стилі середньовіччя – за допомогою батога для коней?

В Одесі просто на вулиці перехожі стали свідками моторошного ґвалту.

Вітчим тягнув свою падчерку місто на повідку. Також по темі: Вітчим роками ґвалтував 9-річну падчерку і регулярно знімав порно з дітьми на очах у дружини

Нещасна кричала, душилася, але визволитись не могла.

Невідомо, чим би скінчилася ця драма, якби не перехожі, яким довелося буквально вибивати жертву в ката!

За що тиран хотів таким диким методом приручити свою родичку?

Це просто жах якийсь.