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Video: В Одесі від коронавірусу померла вагітна жінка. Хто винен у двох загублених життях?

На Одещині в лікарні померла вагітна жінка. 29-річна Ганна Седунова була на сьомому місяці, коли захворіла на коронавірус. Більше десяти днів хвора лікувалася вдома — тільки уявіть — парацетамолом! Бо, як запевняють рідні, таке лікування їй призначили медики. [read_more_news] Саме їх тепер і звинувачують згорьовані родичі у смерті молодої жінки. У Ганни залишився 5-річний син, який ще навіть не знає, що мами вже немає... Хто винен у двох загублених життях? В історії, від якої серце кров'ю обливається, розбиралася наша Ольга Длужневська.

В Одесі від коронавірусу померла вагітна жінка. Хто винен у двох загублених життях?
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На Одещині в лікарні померла вагітна жінка.

29-річна Ганна Седунова була на сьомому місяці, коли захворіла на коронавірус.

Більше десяти днів хвора лікувалася вдома — тільки уявіть — парацетамолом!

Бо, як запевняють рідні, таке лікування їй призначили медики. Також по темі: Приїхали рятувати життя, а отримали на горіхи! Чоловік напав на бригаду медиків на Черкащині

Саме їх тепер і звинувачують згорьовані родичі у смерті молодої жінки.

У Ганни залишився 5-річний син, який ще навіть не знає, що мами вже немає…

Хто винен у двох загублених життях?

В історії, від якої серце кров’ю обливається, розбиралася наша Ольга Длужневська.

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ICTV / Надзвичайні новини / В Одесі від коронавірусу померла вагітна жінка. Хто винен у двох загублених життях? / 14.12.2021 20:01
14.12.2021 20:01

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