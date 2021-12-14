В Одесі від коронавірусу померла вагітна жінка. Хто винен у двох загублених життях?

На Одещині в лікарні померла вагітна жінка.

29-річна Ганна Седунова була на сьомому місяці, коли захворіла на коронавірус.

Більше десяти днів хвора лікувалася вдома — тільки уявіть — парацетамолом!

Бо, як запевняють рідні, таке лікування їй призначили медики. Також по темі: Приїхали рятувати життя, а отримали на горіхи! Чоловік напав на бригаду медиків на Черкащині

Саме їх тепер і звинувачують згорьовані родичі у смерті молодої жінки.

У Ганни залишився 5-річний син, який ще навіть не знає, що мами вже немає…

Хто винен у двох загублених життях?

В історії, від якої серце кров’ю обливається, розбиралася наша Ольга Длужневська.