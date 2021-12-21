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Video: В Одесі 25-річна піратка викрала яхту, не помітила залізобетонну огорожу в морі та протаранила її

Яких тільки казкових персонажів немає в Україні. Навіть свої пірати є. В Одесі 25-річна жіночка викрала яхту, що була пришвартована на морському вокзалі. Власник судна, м'яко кажучи, дуже здивувався, коли не застав свого човна на місці. Чоловік одразу викликав берегову охорону та копів. [read_more_news] Шукати дорогу водну іграшку довго не довелося. Бо з викрадачки - капітан кепський, вона не помітила залізобетонну огорожу в морі та протаранила її. Хто ж така ця морська піратка? Куди зібралася цього разу? Бо ж виявляється, в подібні халепи потрапляє не вперше. Це треба чути і бачити.

В Одесі 25-річна піратка викрала яхту, не помітила залізобетонну огорожу в морі та протаранила її
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Яких тільки казкових персонажів немає в Україні.

Навіть свої пірати є.

В Одесі 25-річна жіночка викрала яхту, що була пришвартована на морському вокзалі.

Власник судна, м’яко кажучи, дуже здивувався, коли не застав свого човна на місці.

Чоловік одразу викликав берегову охорону та копів.  Також по темі: В Україні вчені розкопали сенсаційну знахідку - вона старша за єгипетські піраміди

Шукати дорогу водну іграшку довго не довелося.

Бо з викрадачки – капітан кепський, вона не помітила залізобетонну огорожу в морі та протаранила її.

Хто ж така ця морська піратка?

Куди зібралася цього разу?

Бо ж виявляється, в подібні халепи потрапляє не вперше.

Це треба чути і бачити.

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ICTV / Надзвичайні новини / В Одесі 25-річна піратка викрала яхту, не помітила залізобетонну огорожу в морі та протаранила її / 21.12.2021 20:33
21.12.2021 20:33

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