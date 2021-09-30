Черговий скандал, в який влип поліцейський.

І знов Запорізький.

В Мелітополі коп протаранив джипом машину, де їхала родина із маленькою дитиною. Також по темі: На Вінниччині розкопали німецькі авіабомби часів Другої світової

А далі відбувається найцікавіше – замість того, аби хоча б поцікавитись, як там люди у розбитій машині, водій намагається втекти.

Коли не вдається – замість себе за кермо саджає дружину.

І найцікавіше – свідки запевняють – поліцейський був п’яний!

Але його керівництво наполягає – тверезий!

Подивіться, як ганяють копи і калічать людей.