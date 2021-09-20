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Video: В Чугуєві згоріла школа – що трапилось?

Вимушені навчатися дистанційно, але зовсім не через карантин. Моторошна трагедія на Харківщині. Ввечері, у невеличкому містечку Чугуєві, наче смолоскип, спалахнула школа. На щастя, окрім, сторожа всередині будівлі не було нікого. Чоловік спочатку намагався самотужки з вогнегасником загасити пожежу. Та марно. За лічені хвилини вогонь охопив дах навчального закладу.[read_more_news] І хоча рятувальники примчали швидко, приборкати полум’я одразу їм так і не вдалося. Стихія вирувала усю ніч і лише під ранок пожежу таки остаточно вдалося загасити. Наслідки цього вогняного лиха жахають. Вогонь знищив дах та перекриття школи площею з півтисячі квадратних метрів. Вщент вигорів спортивний зал, частково постраждав і навчальний корпус. Що ж стало причиною загоряння? Хто винен? До кого найбільше питань? Ви будете приголомшені.

В Чугуєві згоріла школа – що трапилось?
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Вимушені навчатися дистанційно, але зовсім не через карантин.

Моторошна трагедія на Харківщині.

Ввечері, у невеличкому містечку Чугуєві, наче смолоскип, спалахнула школа.

На щастя, окрім, сторожа всередині будівлі не було нікого.

Чоловік спочатку намагався самотужки з вогнегасником загасити пожежу. Та марно.

За лічені хвилини вогонь охопив дах навчального закладу. Також по темі: Вогонь знищив унікальний орган, вартістю €2 млн - як відновлюватимуть Костел святого Миколая у Києві

І хоча рятувальники примчали швидко, приборкати полум’я одразу їм так і не вдалося.

Стихія вирувала усю ніч і лише під ранок пожежу таки остаточно вдалося загасити.

Наслідки цього вогняного лиха жахають.

Вогонь знищив дах та перекриття школи площею з півтисячі квадратних метрів.

Вщент вигорів спортивний зал, частково постраждав і навчальний корпус.

Що ж стало причиною загоряння? Хто винен?

До кого найбільше питань?

Ви будете приголомшені.

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ICTV / Надзвичайні новини / В Чугуєві згоріла школа – що трапилось? / 20.09.2021 19:55
20.09.2021 19:55

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