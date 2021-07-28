Video: В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув один із найдосвідченіших пілотів України Пекельна авіакатастрофа - на Прикарпатті, поблизу міста Коломиї. Літак впав і вибухнув просто на даху житлового будинку. Пілот і троє пасажирів загинули. [read_more_news] Це мав бути звичайний оглядовий політ, на борту - троє американців, а за штурвалом - наддосвідчений льотчик. За пілотом колись вже приходила смерть. Але тоді вона забрала зовсім іншу - рідну людину.