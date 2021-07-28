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Video: В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув один із найдосвідченіших пілотів України

Пекельна авіакатастрофа - на Прикарпатті, поблизу міста Коломиї. Літак впав і вибухнув просто на даху житлового будинку. Пілот і троє пасажирів загинули. [read_more_news] Це мав бути звичайний оглядовий політ, на борту - троє американців, а за штурвалом - наддосвідчений льотчик. За пілотом колись вже приходила смерть. Але тоді вона забрала зовсім іншу - рідну людину.

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув один із найдосвідченіших пілотів України
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Пекельна авіакатастрофа – на Прикарпатті, поблизу міста Коломиї.

Літак впав і вибухнув просто на даху житлового будинку.

Пілот і троє пасажирів загинули. Також по темі: Авіакатастрофа на Миколаївщині - у полі розбився приватний вертоліт

Це мав бути звичайний оглядовий політ, на борту – троє американців, а за штурвалом – наддосвідчений льотчик.

За пілотом колись вже приходила смерть.

Але тоді вона забрала зовсім іншу – рідну людину.

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ICTV / Надзвичайні новини / В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув один із найдосвідченіших пілотів України / 28.07.2021 19:37
28.07.2021 19:37

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