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Video: Уся правда про постковідний синдром – медики розкрили страшні діагнози

Перехворіли на коронавірус і впевнені, що найгірше позаду? Не розслабляйтеся, адже на вас може чекати цілий букет хвороб, які є наслідком підступного вірусу. Ця прикра несподіванка спіткає пацієнтів, навіть після кількох місяців після одужання. Медики розкрили страшні діагнози, якими ковід-19 «нагороджує» своїх жертв.[read_more_news] Тільки уявіть: у людей відмовляють нирки та ноги, а чоловіки взагалі, ризикують стати безплідними. Уся правда про постковідний синдром – вже за кілька секунд.

Уся правда про постковідний синдром – медики розкрили страшні діагнози
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Перехворіли на коронавірус і впевнені, що найгірше позаду?

Не розслабляйтеся, адже на вас може чекати цілий букет хвороб, які є наслідком підступного вірусу.

Ця прикра несподіванка спіткає пацієнтів, навіть після кількох місяців після одужання.

Медики розкрили страшні діагнози, якими ковід-19 «нагороджує» своїх жертв. Також по темі: В Одесі від коронавірусу померла вагітна жінка. Хто винен у двох загублених життях?

Тільки уявіть: у людей відмовляють нирки та ноги, а чоловіки взагалі, ризикують стати безплідними.

Уся правда про постковідний синдром – вже за кілька секунд.

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ICTV / Надзвичайні новини / Уся правда про постковідний синдром – медики розкрили страшні діагнози / 17.12.2021 20:04
17.12.2021 20:04

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