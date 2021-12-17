Уся правда про постковідний синдром – медики розкрили страшні діагнози

Перехворіли на коронавірус і впевнені, що найгірше позаду?

Не розслабляйтеся, адже на вас може чекати цілий букет хвороб, які є наслідком підступного вірусу.

Ця прикра несподіванка спіткає пацієнтів, навіть після кількох місяців після одужання.

Медики розкрили страшні діагнози, якими ковід-19 «нагороджує» своїх жертв. Також по темі: В Одесі від коронавірусу померла вагітна жінка. Хто винен у двох загублених життях?

Тільки уявіть: у людей відмовляють нирки та ноги, а чоловіки взагалі, ризикують стати безплідними.

Уся правда про постковідний синдром – вже за кілька секунд.