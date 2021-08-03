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Video: Ураган пронісся Первомайськом! У суді зірвало дах – тисячі кримінальних справ літали у повітрі

Знесло дах у суді! І мова не про навіжених підсудних або безглузді вироки, це справжні наслідки стихії, яка пронеслася у місті Первомайськ на Миколаївщині. Поривом вітру відірвало покрівлю, а всі документи, які зберігалися на горищі, роздмухало на кілька кварталів навколо. [read_more_news] Як так сталося, що новенький профнастил, який встановили лише півтора року тому, не витримав вітру, які документи зберігалися на горищі та чи не вийде так, що якісь резонансні справи так зручно виявляться втраченими - на місці побували наші кореспонденти.

Ураган пронісся Первомайськом! У суді зірвало дах – тисячі кримінальних справ літали у повітрі
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Знесло дах у суді!

І мова не про навіжених підсудних або безглузді вироки, це справжні наслідки стихії, яка пронеслася у місті Первомайськ на Миколаївщині.

Поривом вітру відірвало покрівлю, а всі документи, які зберігалися на горищі, роздмухало на кілька кварталів навколо. Також по темі: Закохана парочка розчленувала турка-сладуна - неповнолітні розкрили всі подробиці у суді на Одещині

Як так сталося, що новенький профнастил, який встановили лише півтора року тому, не витримав вітру, які документи зберігалися на горищі та чи не вийде так, що якісь резонансні справи так зручно виявляться втраченими – на місці побували наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Ураган пронісся Первомайськом! У суді зірвало дах – тисячі кримінальних справ літали у повітрі / 03.08.2021 19:53
03.08.2021 19:53

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