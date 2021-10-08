Україну охоплює нова хвиля коронавірусу – невтішні прогнози

Черги зі швидких під вікнами інфекційних відділень, важкохворі пацієнти реанімаціях з кисневими масками.

Україну охоплює нова хвиля коронавірусу.

За добу – більше 15 тисяч нових ковід пацієнтів. Також по темі: Україні загрожує локдаун? Знову переповнені лікарні та черги зі швидких

І динаміка невтішна.

Новий штам смертельної недуги масово відправляє на лікарняні ліжка не лише дорослих, а й дітей!

Медики одностайні – вакцинація може буквально рятувати від смерті.

Та наші люди, чи то такі безстрашні, чи як завжди вважають, що їх це омине, масово щеплюватись не поспішають.