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Video: Україну охоплює нова хвиля коронавірусу – невтішні прогнози

Черги зі швидких під вікнами інфекційних відділень, важкохворі пацієнти реанімаціях з кисневими масками. Україну охоплює нова хвиля коронавірусу. За добу – більше 15 тисяч нових ковід пацієнтів. [read_more_news] І динаміка невтішна. Новий штам смертельної недуги масово відправляє на лікарняні ліжка не лише дорослих, а й дітей! Медики одностайні – вакцинація може буквально рятувати від смерті. Та наші люди, чи то такі безстрашні, чи як завжди вважають, що їх це омине, масово щеплюватись не поспішають.

Україну охоплює нова хвиля коронавірусу – невтішні прогнози
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Черги зі швидких під вікнами інфекційних відділень, важкохворі пацієнти реанімаціях з кисневими масками.

Україну охоплює нова хвиля коронавірусу.

За добу – більше 15 тисяч нових ковід пацієнтів.  Також по темі: Україні загрожує локдаун? Знову переповнені лікарні та черги зі швидких

І динаміка невтішна.

Новий штам смертельної недуги масово відправляє на лікарняні ліжка не лише дорослих, а й дітей!

Медики одностайні – вакцинація може буквально рятувати від смерті.

Та наші люди, чи то такі безстрашні, чи як завжди вважають, що їх це омине, масово щеплюватись не поспішають.

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ICTV / Надзвичайні новини / Україну охоплює нова хвиля коронавірусу – невтішні прогнози / 08.10.2021 20:08
08.10.2021 20:08

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