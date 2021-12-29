Український сором 2021 року! ТОП вражаючих зашкварів політиків

Нахабні ВІП-чиновники, які погрожують поліції, депутати під наркотиками та помічниці урядовців, які шокують напівоголеними тілами!

Думаєте – це якась чорна комедія з закрученим сюжетом?! Та ні!

Це ж наші з вами реалії – в році, який минає! Також по темі: Босоніж у люті морози. В Чернігові 32-річна жінка не носить взуття

Вражаючі зашквари та круті повороти, які навіть неможливо вигадати навмисно!

Зараз ми покажемо вам, хто найбільше осоромився, а ви вже самі розставите їх по призових місцях!