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Video: Український сором 2021 року! ТОП вражаючих зашкварів політиків

Нахабні ВІП-чиновники, які погрожують поліції, депутати під наркотиками та помічниці урядовців, які шокують напівоголеними тілами! Думаєте - це якась чорна комедія з закрученим сюжетом?! Та ні! Це ж наші з вами реалії - в році, який минає!  [read_more_news] Вражаючі зашквари та круті повороти, які навіть неможливо вигадати навмисно! Зараз ми покажемо вам, хто найбільше осоромився, а ви вже самі розставите їх по призових місцях!

Український сором 2021 року! ТОП вражаючих зашкварів політиків
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Нахабні ВІП-чиновники, які погрожують поліції, депутати під наркотиками та помічниці урядовців, які шокують напівоголеними тілами!

Думаєте – це якась чорна комедія з закрученим сюжетом?! Та ні!

Це ж наші з вами реалії – в році, який минає!   Також по темі: Босоніж у люті морози. В Чернігові 32-річна жінка не носить взуття

Вражаючі зашквари та круті повороти, які навіть неможливо вигадати навмисно!

Зараз ми покажемо вам, хто найбільше осоромився, а ви вже самі розставите їх по призових місцях!

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ICTV / Надзвичайні новини / Український сором 2021 року! ТОП вражаючих зашкварів політиків / 29.12.2021 20:15
29.12.2021 20:15

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