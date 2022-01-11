Українська наречена обвела американця навколо пальця – небачених масштабів афера

76-річний американець прилетів в Україну на Різдвяні свята до своєї молодої пасії, а натомість перетворився на справжнього жебрака.

Джеймс Бойз, колишній інженер з Чикаго познайомився в інтернеті з привабливою білявкою Ганною.

Довго листувався і закохався по самі вуха. Також по темі: Нові власники квартири з мумією - скандальна афера навколо київських квадратних метрів

А коли дівчина запропонувала нарешті зустрітися, покинув усе і вирушив на батьківщину до дами серця.

Але, на жаль, так і не доїхав, бо вже тут, у потягу, щасливого іноземця обібрали до нитки.

Та й серденько його чомусь перестало виходити на зв’язок.

Якась чортівня.

Або небачених масштабів афера.

Але чи стали ці українські пригоди уроком для заокеанського жениха?

Ой, як ви зараз здивуєтесь.