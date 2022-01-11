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Video: Українська наречена обвела американця навколо пальця – небачених масштабів афера

76-річний американець прилетів в Україну на Різдвяні свята до своєї молодої пасії, а натомість перетворився на справжнього жебрака. Джеймс Бойз, колишній інженер з Чикаго познайомився в інтернеті з привабливою білявкою Ганною. Довго листувався і закохався по самі вуха.[read_more_news] А коли дівчина запропонувала нарешті зустрітися, покинув усе і вирушив на батьківщину до дами серця. Але, на жаль, так і не доїхав, бо вже тут, у потягу, щасливого іноземця обібрали до нитки. Та й серденько його чомусь перестало виходити на зв'язок. Якась чортівня. Або небачених масштабів афера. Але чи стали ці українські пригоди уроком для заокеанського жениха? Ой, як ви зараз здивуєтесь.

Українська наречена обвела американця навколо пальця – небачених масштабів афера
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76-річний американець прилетів в Україну на Різдвяні свята до своєї молодої пасії, а натомість перетворився на справжнього жебрака.

Джеймс Бойз, колишній інженер з Чикаго познайомився в інтернеті з привабливою білявкою Ганною.

Довго листувався і закохався по самі вуха. Також по темі: Нові власники квартири з мумією - скандальна афера навколо київських квадратних метрів

А коли дівчина запропонувала нарешті зустрітися, покинув усе і вирушив на батьківщину до дами серця.

Але, на жаль, так і не доїхав, бо вже тут, у потягу, щасливого іноземця обібрали до нитки.

Та й серденько його чомусь перестало виходити на зв’язок.

Якась чортівня.

Або небачених масштабів афера.

Але чи стали ці українські пригоди уроком для заокеанського жениха?

Ой, як ви зараз здивуєтесь.

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ICTV / Надзвичайні новини / Українська наречена обвела американця навколо пальця – небачених масштабів афера / 11.01.2022 20:30
11.01.2022 20:30

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