Україні загрожує локдаун? Знову переповнені лікарні та черги зі швидких

Ще трохи – і 13 000 на добу.

За минулий тиждень показник захворюваності на коронавірус і кількість госпіталізацій збільшилися на 35 відсотків!

Лиш за добу до лікарень – а це значить у доволі важкому стані – потрапили майже три тисячі вісімсот хворих, а загинули – 320.

За останні пів місяця добова смертність від ковіду – подвоїлась, і вже три області – Харківська, Запорізька і Херсонська – відповідають критеріям червоної зони епіднебезпеки. Також по темі: Коронавірусне пекло в Індії - новий мутант наближається до України

Переповнені лікарні, черги зі швидких – Запоріжжя впевнено наближується до критичної межі.

У місті хоч і скасували всі масові заходи, однак від збільшення заражених це не врятувало.

Лікарі б’ють на сполох, бо вже немає місць для пацієнтів.

А самі вони разом з медсестрами – буквально падають з ніг від втоми.

Ще трохи, кажуть, і лікуватися буде просто ніде, а лікувати – нікому.

Максимально тривожний репортаж нашою Олени Каптюх.