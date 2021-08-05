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Video: У Житомирі копи влаштували справжнє полювання на крадіїв

Вони діяли вкрай професійно, але все одно попались. У Житомирі правоохоронці затримали домушників буквально гарячим слідом. Вони влаштували справжнє полювання на крадіїв, застосувавши свої перевірені методи. [read_more_news] І хоч захистити від стресу та втрат одну житомирську родину копам не вдалося, зате вони роздобули неспростовні докази протизаконної діяльності кримінального дуету, з яким виявилися вже добре знайомі. То ж як професійні домушники потрапили на гачок?

У Житомирі копи влаштували справжнє полювання на крадіїв
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Вони діяли вкрай професійно, але все одно попались.

У Житомирі правоохоронці затримали домушників буквально гарячим слідом.

Вони влаштували справжнє полювання на крадіїв, застосувавши свої перевірені методи. Також по темі: Як в Черкасах двом домушникам дорогу кішка перебігла

І хоч захистити від стресу та втрат одну житомирську родину копам не вдалося, зате вони роздобули неспростовні докази протизаконної діяльності кримінального дуету, з яким виявилися вже добре знайомі.

То ж як професійні домушники потрапили на гачок?

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ICTV / Надзвичайні новини / У Житомирі копи влаштували справжнє полювання на крадіїв / 05.08.2021 20:23
05.08.2021 20:23

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