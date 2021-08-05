У Житомирі копи влаштували справжнє полювання на крадіїв

Вони діяли вкрай професійно, але все одно попались.

У Житомирі правоохоронці затримали домушників буквально гарячим слідом.

Вони влаштували справжнє полювання на крадіїв, застосувавши свої перевірені методи. Також по темі: Як в Черкасах двом домушникам дорогу кішка перебігла

І хоч захистити від стресу та втрат одну житомирську родину копам не вдалося, зате вони роздобули неспростовні докази протизаконної діяльності кримінального дуету, з яким виявилися вже добре знайомі.

То ж як професійні домушники потрапили на гачок?