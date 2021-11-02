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Video: У Запоріжжі традиції Хелловіна перетворились у криваву реальність – чоловіка вбили та відтяли вухо

Ця жертва теж як мертва впала просто на сходах у під’їзді. І відправив її на той світ той, кого гостинно впустив до себе додому. У Запоріжжі моторошні традиції Хелловіна перетворились у криваву реальність. Справжній фільм жахів розігрався просто у під’їзді. Господар разом з квартирантом пізно ввечері налигалися, зав’язалася сварка і гість схопився за ніж. [read_more_news] Кілька ударів гострим лезом не лишили чоловікові шансів вижити, хоч і намагався втекти від душогуба. Бідолашний помер у лікарні. Мало того, йому ще й відтяли вухо. Але ж навіщо? Хто так по-звірячому розправився з нещасним? Не повірите, але жертв різника могло бути більше.

У Запоріжжі традиції Хелловіна перетворились у криваву реальність – чоловіка вбили та відтяли вухо
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Ця жертва теж як мертва впала просто на сходах у під’їзді.

І відправив її на той світ той, кого гостинно впустив до себе додому.

У Запоріжжі моторошні традиції Хелловіна перетворились у криваву реальність.

Справжній фільм жахів розігрався просто у під’їзді.

Господар разом з квартирантом пізно ввечері налигалися, зав’язалася сварка і гість схопився за ніж.  Також по темі: Двоє молодиків, надихнувшись святом Хеловіна у Вінниці, погрожували продавчині квітів

Кілька ударів гострим лезом не лишили чоловікові шансів вижити, хоч і намагався втекти від душогуба.

Бідолашний помер у лікарні.

Мало того, йому ще й відтяли вухо.

Але ж навіщо?

Хто так по-звірячому розправився з нещасним?

Не повірите, але жертв різника могло бути більше.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Запоріжжі традиції Хелловіна перетворились у криваву реальність – чоловіка вбили та відтяли вухо / 02.11.2021 19:43
02.11.2021 19:43

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