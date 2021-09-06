У вогняну смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп потрапив міжнародний пасажирський автобус

Поверталися додому і ледь не згоріли живцем.

У моторошну ДТП на Житомирщині потрапив міжнародний пасажирський автобус, який прямував із Польщі до Маріуполя.

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп, поблизу села Стрибожа. Також по темі: Пасажирський автобус горів на ходу наче у бойовику - пекельна ДТП на одеській трасі

Автобус зіштовхнувся з ущент завантаженим автовозом і від удару загорівся.

За лічені хвилини вогонь повністю знищив Неоплан.

У салоні їхали майже три десятки людей.

Вижити вдалося не усім.

Як рятувалися пасажири і що спричинило таку масштабну аварію?

Жахаючі кадри, від яких холоне кров.