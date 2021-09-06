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Video: У вогняну смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп потрапив міжнародний пасажирський автобус

Поверталися додому і ледь не згоріли живцем. У моторошну ДТП на Житомирщині потрапив міжнародний пасажирський автобус, який прямував із Польщі до Маріуполя. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп, поблизу села Стрибожа.[read_more_news] Автобус зіштовхнувся з ущент завантаженим автовозом і від удару загорівся. За лічені хвилини вогонь повністю знищив Неоплан. У салоні їхали майже три десятки людей. Вижити вдалося не усім. Як рятувалися пасажири і що спричинило таку масштабну аварію? Жахаючі кадри, від яких холоне кров.

У вогняну смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп потрапив міжнародний пасажирський автобус
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Поверталися додому і ледь не згоріли живцем.

У моторошну ДТП на Житомирщині потрапив міжнародний пасажирський автобус, який прямував із Польщі до Маріуполя.

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп, поблизу села Стрибожа. Також по темі: Пасажирський автобус горів на ходу наче у бойовику - пекельна ДТП на одеській трасі

Автобус зіштовхнувся з ущент завантаженим автовозом і від удару загорівся.

За лічені хвилини вогонь повністю знищив Неоплан.

У салоні їхали майже три десятки людей.

Вижити вдалося не усім.

Як рятувалися пасажири і що спричинило таку масштабну аварію?

Жахаючі кадри, від яких холоне кров.

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ICTV / Надзвичайні новини / У вогняну смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп потрапив міжнародний пасажирський автобус / 06.09.2021 19:44
06.09.2021 19:44

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