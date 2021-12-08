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Video: У власному домі на смерть забили 51-річного чоловіка – хто виявився кровожерливим убивцею

Гамселили руками і ногами, нещадно різали гострим лезом – невеличке село Боромлю, що на Сумщині, облетіла шокуюча новина. У власному домі на смерть забили 51-річного чоловіка. Його напівроздягнений, понівечений труп знайшла сусідка. Жінка й викликала поліцію та медиків. [read_more_news] Але що за драма розігралася у сільській хаті? Кого називають кровожерливим убивцею місцеві? І що цей душогуб розповів поліції? От тобі й маєш тихе сільське життя.

У власному домі на смерть забили 51-річного чоловіка – хто виявився кровожерливим убивцею
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Гамселили руками і ногами, нещадно різали гострим лезом – невеличке село Боромлю, що на Сумщині, облетіла шокуюча новина.

У власному домі на смерть забили 51-річного чоловіка.

Його напівроздягнений, понівечений труп знайшла сусідка.

Жінка й викликала поліцію та медиків.  Також по темі: Господар розрубав лопатою товариша по чарці у власному домі на Черкащині

Але що за драма розігралася у сільській хаті?

Кого називають кровожерливим убивцею місцеві?

І що цей душогуб розповів поліції?

От тобі й маєш тихе сільське життя.

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ICTV / Надзвичайні новини / У власному домі на смерть забили 51-річного чоловіка – хто виявився кровожерливим убивцею / 08.12.2021 20:18
08.12.2021 20:18

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