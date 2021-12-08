У власному домі на смерть забили 51-річного чоловіка – хто виявився кровожерливим убивцею

Гамселили руками і ногами, нещадно різали гострим лезом – невеличке село Боромлю, що на Сумщині, облетіла шокуюча новина.

У власному домі на смерть забили 51-річного чоловіка.

Його напівроздягнений, понівечений труп знайшла сусідка.

Жінка й викликала поліцію та медиків. Також по темі: Господар розрубав лопатою товариша по чарці у власному домі на Черкащині

Але що за драма розігралася у сільській хаті?

Кого називають кровожерливим убивцею місцеві?

І що цей душогуб розповів поліції?

От тобі й маєш тихе сільське життя.