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Video: У Вінниці викрадали підлітків і примусово лікували у незаконному реабілітаційному центрі

Схопили підлітка просто посеред вулиці і повезли у невідомому напрямку. На Вінниччині копи влаштували цілу спецоперацію, аби розшукати та звільнити юного бранця. Хто і навіщо викрав чотирнадцятирічного хлопця? Ви будете вражені, коли дізнаєтесь, який бізнес на людях організували троє вінничан.

У Вінниці викрадали підлітків і примусово лікували у незаконному реабілітаційному центрі
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Схопили підлітка просто посеред вулиці і повезли у невідомому напрямку.

На Вінниччині копи влаштували цілу спецоперацію, аби розшукати та звільнити юного бранця.

Хто і навіщо викрав чотирнадцятирічного хлопця?

Ви будете вражені, коли дізнаєтесь, який бізнес на людях організували троє вінничан.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Вінниці викрадали підлітків і примусово лікували у незаконному реабілітаційному центрі / 16.09.2021 20:14
16.09.2021 20:14

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