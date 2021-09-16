Video: У Вінниці викрадали підлітків і примусово лікували у незаконному реабілітаційному центрі

Схопили підлітка просто посеред вулиці і повезли у невідомому напрямку. На Вінниччині копи влаштували цілу спецоперацію, аби розшукати та звільнити юного бранця. Хто і навіщо викрав чотирнадцятирічного хлопця? Ви будете вражені, коли дізнаєтесь, який бізнес на людях організували троє вінничан.