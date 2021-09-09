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Video: У Вінниці судять водійку, яка п‘яною на позашляховику вилетіла на тротуар і збила 13-річного школяра

У Вінниці судять водійку, яка п‘яною на позашляховику вилетіла на тротуар і збила тринадцятирічного школяра. Хлопець отримав важкі травми і медикам дивом вдалося врятувати дитині життя. Андрій Тарасюк переніс кілька складних операцій і попереду ще не одна. [read_more_news] Проте винуватиця аварії досі навіть не принесла своїх вибачень. Увесь час, поки тривало слідство, сорокатрирічна Наталія Дзісь перебувала на волі. Що чекає від правосуддя родина покаліченого хлопчика і чому хоче, аби водійка сплатила їй цілий мільйон?

У Вінниці судять водійку, яка п‘яною на позашляховику вилетіла на тротуар і збила 13-річного школяра
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У Вінниці судять водійку, яка п‘яною на позашляховику вилетіла на тротуар і збила тринадцятирічного школяра.

Хлопець отримав важкі травми і медикам дивом вдалося врятувати дитині життя.

Андрій Тарасюк переніс кілька складних операцій і попереду ще не одна. Також по темі: Загадкове вбивство 20-річної студентки у Вінниці

Проте винуватиця аварії досі навіть не принесла своїх вибачень.

Увесь час, поки тривало слідство, сорокатрирічна Наталія Дзісь перебувала на волі.

Що чекає від правосуддя родина покаліченого хлопчика і чому хоче, аби водійка сплатила їй цілий мільйон?

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ICTV / Надзвичайні новини / У Вінниці судять водійку, яка п‘яною на позашляховику вилетіла на тротуар і збила 13-річного школяра / 09.09.2021 19:59
09.09.2021 19:59

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