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Video: У Тернополі родина померла від голоду – шокуючі подробиці

В Тернополі вже вдалося з'ясувати деякі деталі моторошної трагедії, що шокувала всю країну! Ціла родина - троє жінок, які жили в багатоповерхівці, померли від голоду! 78-річна мати та двоє доньок: одній - 55 років, а другій - 50. Їх знайшли у власній квартирі, тільки одна - старша дочка ще була жива, але і її не вдалося вже врятувати![read_more_news] Бо організм буквально з'їв сам себе через відсутність їжі та води! Їхні нелюдські муки тривали аж три тижні! І найстрашніше, що вдалося з'ясувати: жінки, схоже, прирекли себе на таку смерть - самі! Сусіди розповідають про дивних гостей і небезпечну секту! Ви тільки подивіться - це просто не вкладається у голові!

У Тернополі родина померла від голоду – шокуючі подробиці
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В Тернополі вже вдалося з’ясувати деякі деталі моторошної трагедії, що шокувала всю країну!

Ціла родина – троє жінок, які жили в багатоповерхівці, померли від голоду!

78-річна мати та двоє доньок: одній – 55 років, а другій – 50.

Їх знайшли у власній квартирі, тільки одна – старша дочка ще була жива, але і її не вдалося вже врятувати! Також по темі: Батьки заморили 16-річного сина голодом до ваги у 30 кг - все заради духовного лікування

Бо організм буквально з’їв сам себе через відсутність їжі та води!

Їхні нелюдські муки тривали аж три тижні!

І найстрашніше, що вдалося з’ясувати: жінки, схоже, прирекли себе на таку смерть – самі!

Сусіди розповідають про дивних гостей і небезпечну секту!

Ви тільки подивіться – це просто не вкладається у голові!

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ICTV / Надзвичайні новини / У Тернополі родина померла від голоду – шокуючі подробиці / 15.11.2021 19:58
15.11.2021 19:58

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