У Тернополі родина померла від голоду – шокуючі подробиці

В Тернополі вже вдалося з’ясувати деякі деталі моторошної трагедії, що шокувала всю країну!

Ціла родина – троє жінок, які жили в багатоповерхівці, померли від голоду!

78-річна мати та двоє доньок: одній – 55 років, а другій – 50.

Їх знайшли у власній квартирі, тільки одна – старша дочка ще була жива, але і її не вдалося вже врятувати! Також по темі: Батьки заморили 16-річного сина голодом до ваги у 30 кг - все заради духовного лікування

Бо організм буквально з’їв сам себе через відсутність їжі та води!

Їхні нелюдські муки тривали аж три тижні!

І найстрашніше, що вдалося з’ясувати: жінки, схоже, прирекли себе на таку смерть – самі!

Сусіди розповідають про дивних гостей і небезпечну секту!

Ви тільки подивіться – це просто не вкладається у голові!