У Тернополі родина померла від голоду – шокуючі подробиці

Чемпіон України з бодибілдингу покінчив життя самогубством через невдале кохання
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У Тернополі собака покусав хлопчика з дитбудитку
Вилетіла з автобусу. На Тернопільщині дорогою додому загинула 15-річна студентка
В Тернополі прямо біля під’їзду чоловік впав у котлован, який вирили комунальники
На Тернопільщині підстрелили мисливця: компанія друзів полювала на зайців, але куля влучила в свого
У Тернополі педагог-реабілітолог знущався над дитиною, що має вади розвитку
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