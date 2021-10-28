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Video: У Сумах вбили відомого учасника «Правого сектора» Олександра Іваніну на очах у дружини

Сидів і чекав свою жертву на лавці під будинком. У Сумах вбили відомого громадського активіста, учасника «Правого сектора» Олександра Іваніну! Кілер з пістолета висадив магазин набоїв у свою жертву просто на очах у його дружини![read_more_news] В ціль потрапили 4 кулі. Без шансів вижити. Кому ж перейшов дорогу 29-річний хлопець? Кого звинувачують побратими вбитого і які версії поліції? Ми все розкажемо.

У Сумах вбили відомого учасника «Правого сектора» Олександра Іваніну на очах у дружини
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Сидів і чекав свою жертву на лавці під будинком.

У Сумах вбили відомого громадського активіста, учасника «Правого сектора» Олександра Іваніну!

Кілер з пістолета висадив магазин набоїв у свою жертву просто на очах у його дружини! Також по темі: Нацкорпус повернув у Суми дикий рекет з 90-х? Люди просять захисту

В ціль потрапили 4 кулі.

Без шансів вижити.

Кому ж перейшов дорогу 29-річний хлопець?

Кого звинувачують побратими вбитого і які версії поліції?

Ми все розкажемо.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Сумах вбили відомого учасника «Правого сектора» Олександра Іваніну на очах у дружини / 28.10.2021 19:43
28.10.2021 19:43

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