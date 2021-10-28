У Сумах вбили відомого учасника «Правого сектора» Олександра Іваніну на очах у дружини

Як у Сумах копи п’яного чиновника за кермом ловили
На рейсі під кайфом: у Сумах курсувала маршрутка під керуванням водія-наркомана
У Сумах тридцятеро невідомих у балаклавах трощили маршрутки
У Сумах люди повстали проти лісгоспу через вирубку дерев біля міста
ДТП за участі копів у Сумах: патрульний автомобіль зніс пішоходів, семеро постраждалих
Вибух у нічному клубі в Сумах: чоловік у балаклаві підірвав гранату
У Сумах жінка захопила в заручники сина своєї подружки
Нелегальний цирк гастролює Україною: хто рветься розважати нас і наших дітей і бере за це гроші?