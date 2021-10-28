Video: У Сумах вбили відомого учасника «Правого сектора» Олександра Іваніну на очах у дружини

Сидів і чекав свою жертву на лавці під будинком. У Сумах вбили відомого громадського активіста, учасника «Правого сектора» Олександра Іваніну! Кілер з пістолета висадив магазин набоїв у свою жертву просто на очах у його дружини![read_more_news] В ціль потрапили 4 кулі. Без шансів вижити. Кому ж перейшов дорогу 29-річний хлопець? Кого звинувачують побратими вбитого і які версії поліції? Ми все розкажемо.